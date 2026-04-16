Hãng xe Trung Quốc đăng ký thiết kế bồn cầu lắp dưới ghế ô tô

Hình minh họa thiết kế bồn cầu trong ô tô (Ảnh: Seres).

Seres đã chính thức được cấp bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế bồn cầu trong xe và phương tiện vào ngày 10/4, sau gần một năm nộp hồ sơ.

Theo phần tóm tắt bằng sáng chế, về cơ bản, thiết bị bao gồm thân bồn cầu và cụm ray trượt. Trong đó, ray cố định được lắp ở phần trên của thân bồn cầu, còn ray trượt có cấu trúc kết nối với ghế ngồi trên xe. Khi cần sử dụng, có thể kéo bồn cầu ra từ bên dưới ghế và sau khi dùng thì đẩy lại vào dưới ghế để ẩn đi, chiếm rất ít không gian nội thất.

Với các chi tiết kỹ thuật khá nghiêm túc, ý tưởng này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điểm đổi mới cốt lõi nằm ở cách tận dụng không gian. Trong khoang xe vốn chật hẹp, đặc biệt là xe năng lượng mới với bộ pin đặt dưới sàn, việc lắp bồn cầu mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái của người ngồi trong xe là một thách thức kỹ thuật.

Cách tiếp cận này gần như chưa từng xuất hiện trong ngành. Trước đó, Polestones từng đề xuất ý tưởng “bồn cầu trên xe” với thiết kế bệ ngồi đặt ở hộc giữa hai ghế, sử dụng túi nhựa dùng một lần - về bản chất là giải pháp bồn cầu di động. Nếu so sánh, thiết kế của Seres có mức độ tích hợp và khả năng che giấu cao hơn, được xem là phương án thực tế nhất hiện nay.

Giải pháp lắp bồn cầu trong ô tô của Polestones (Ảnh: Polestones).

Giải pháp của Seres là đặt toàn bộ bồn cầu vào khoảng trống dưới ghế, đạt mức “tàng hình” thực sự.

Tuy vậy, con đường từ bằng sáng chế đến sản xuất hàng loạt vẫn còn nhiều rào cản. Các thách thức kỹ thuật gồm bố trí đường ống thoát nước trong khung gầm chật hẹp, giải pháp lưu trữ chất thải, độ bền của ray trượt và khả năng kín tuyệt đối để ngăn mùi, điều đặc biệt khó với xe thuần điện khi bộ pin chiếm nhiều không gian dưới sàn.

Yếu tố tâm lý thậm chí còn là trở ngại lớn hơn. Dù có nắp kín và công nghệ khử mùi, nhiều người dùng có thể vẫn khó chấp nhận việc đi vệ sinh ngay trong xe.

Dù khả năng sản xuất đại trà còn bỏ ngỏ, thiết kế này được kỳ vọng sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn cá nhân hóa.

Bồn cầu tích hợp của Polestones có lẽ chỉ là chiêu trò marketing. Bằng sáng chế của Seres cũng có thể là một “chiêu bài” tương tự.