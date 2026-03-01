BMW giải thích thiết kế vô lăng "lạ" trên xe điện mới

Thiết kế vô lăng khác lạ, không theo dạng 3 chấu truyền thống trên các mẫu xe điện mới của BMW đã gây ra nhiều tranh cãi. Ông Adrian van Hooydonk, Giám đốc thiết kế của BMW, đã lên tiếng giải thích về quyết định này.

Thiết kế vô lăng dạng dọc trên mẫu BMW iX3 (Ảnh: BMW).

Hai mẫu xe điện iX3 và i3 vừa ra mắt của BMW được trang bị màn hình Panoramic Vision mới, tích hợp vào chân kính lái và nối liền hai cột A. Màn hình này hiển thị toàn bộ thông tin vận hành, loại bỏ màn hình truyền thống phía sau vô lăng.

Ông Adrian van Hooydonk khẳng định, thiết kế vô lăng mới là hệ quả trực tiếp từ vị trí của màn hình Panoramic Vision. "Điều mà các bạn đang tranh luận trên internet về vô lăng mới là kết quả của việc BMW đặt màn hình ở đâu", ông chia sẻ.

Theo BMW Blog, thiết kế vô lăng mới, với các chấu dọc thay vì thanh ngang, nhằm tối ưu hóa tầm nhìn cho màn hình Panoramic Vision. Dù thoạt nhìn có vẻ là vô lăng 4 chấu, nhưng các nút điều khiển chức năng không kết nối trực tiếp với vành vô lăng.

Ông Hooydonk cho biết: "Chúng tôi đã bố trí các nút bấm điều khiển chức năng đến vị trí mà người dùng có thể thao tác dễ dàng bằng ngón tay". Tuy nhiên, đây là các nút cảm ứng chứ không phải nút bấm vật lý.

Mẫu xe thuần điện BMW i3 mới trình làng (Ảnh: BMW).

Mẫu xe thuần điện BMW i3 mới nhất trình làng đã áp dụng thiết kế khoang lái hoàn toàn mới. Về ngoại thất, i3 mới không còn mảnh mai như các bản concept trước đó, mà mang vẻ hiện đại, góc cạnh, gợi nhớ đến mẫu BMW E36 thập niên 1990, kết hợp với đường nét mềm mại của thế hệ E46.

Lưới tản nhiệt và cụm đèn được tích hợp thành một khối, tương tự thiết kế của SUV iX3. Thân xe gọn gàng với tay nắm cửa dạng ẩn gây tranh cãi, trong khi vòm bánh xe được tạo hình cơ bắp. Trụ C được cách điệu với đường gấp Hofmeister đặc trưng.

Khoang lái của BMW i3 (Ảnh: BMW).

Khoang lái của BMW i3 mang đậm chất tương lai với bảng táp-lô ôm trọn, nối liền với cửa, kết hợp diện tích kính lớn và cửa sổ trời toàn cảnh, tạo không gian thoáng đãng. Điểm nhấn chính là màn hình Panoramic Vision và vô lăng chấu dọc.

BMW i3 được trang bị hệ thống Panoramic iDrive mới, bao gồm màn hình hiển thị kéo dài toàn kính lái, màn hình trung tâm 17,9 inch, HUD 3D tùy chọn và vô lăng đa chức năng với các nút cảm ứng phát sáng.

BMW cho biết hệ thống này giúp giảm sự mất tập trung khi lái xe, hiển thị thông tin ngay trong tầm nhìn. Giao diện cho phép kéo thả widget như trên điện thoại, cùng trợ lý giọng nói nâng cấp với công nghệ Amazon Alexa+, hỗ trợ hội thoại tự nhiên hơn.