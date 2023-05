Hàng triệu xe Hyundai và Kia có nguy cơ bị lấy trộm "dễ như trở bàn tay"

Cách đây gần 3 tháng, Hyundai và Kia đã ra mắt phần mềm được thiết kế để chặn đứng nạn trộm xe của hai thương hiệu này, xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật bị tố trên TikTok và các trang mạng xã hội khác.

Tuy nhiên, cho tới nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ở Mỹ, giới đạo chích vẫn dễ dàng lấy trộm rất nhiều xe Hyundai và Kia; tình hình đang ở mức báo động.

Lỗ hổng an ninh khiến nhiều xe của Hyundai và Kia dễ dàng bị lấy trộm chỉ bằng các công cụ đơn giản (Ảnh: AP).

Dữ liệu ghi nhận tại 7 thành phố của Mỹ, do hãng tin AP tổng hợp, cho thấy số vụ trộm xe Hyundai và Kia vẫn gia tăng, bất chấp những nỗ lực của công ty trong việc vá lỗ hổng an ninh. 8,3 triệu xe thuộc hai thương hiệu Hàn Quốc này đang có nguy cơ dễ dàng bị trộm "bẻ khóa".

Từ Minneapolis, Cleveland và St. Louis tới New York, Seattle, Atlanta và Grand Rapids, Michigan, cảnh sát đã ghi nhận số vụ trộm xe Hyundai và Kia tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm nay. Thành phố thứ 8 - Denver - ghi nhận số vụ trộm xe Hyundai và Kia giảm 23% so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Minneapolis đã nhận được báo cáo về 1.899 vụ mất xe Kia và Hyundai, cao gấp gần 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

"Quy mô của sự việc ngày càng mở rộng và thậm chí tệ hơn trước đây", cảnh sát trưởng Brian O'Hara của thành phố Minneapolis cho biết. "Có những tuần số xe Kia và Hyundai bị trộm nhiều bằng của cả năm trước đây".

Một số thành phố của Mỹ cho biết ít nhất 60% số vụ trộm xe trên địa bàn liên quan tới xe Kia và Hyundai. Các video trên TikTok và các trang mạng xã hội khác đã chỉ ra cách "bẻ khóa" để lấy trộm xe Kia và Hyundai chỉ bằng một chiếc tua-vít và một dây cáp USB. Việc này khiến số vụ trộm xe của hai thương hiệu này tăng đột biến tại Mỹ từ cuối năm 2021.

Ở New York, vấn nạn trộm xe Hyundai-Kia đã tăng đến mức báo động, khiến chính quyền thành phố phải tổ chức một cuộc họp báo vào tháng trước để phát cho các chủ xe thiết bị có thể theo dấu xe nếu bị lấy cắp. Cảnh sát của thành phố này đã ghi nhận 966 vụ trộm xe Hyundai và Kia trong 4 tháng đầu năm nay, gần gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hyundai và Kia cho biết đang đẩy nhanh việc gửi phần mềm cho các chủ xe, với tỷ lệ hiện đạt 6.000 lượt cài đặt mỗi ngày. Công ty sử dụng hình thức gửi email trực tiếp, gọi điện, quảng cáo trực tuyến và mạng xã hội để liên hệ với các chủ xe bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Ira Gabriel của Hyundai cho biết công ty đang nỗ lực gỡ các video hướng dẫn "bẻ khóa" để lấy trộm xe của hãng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Kia cho biết đã bắt đầu phát triển và thử nghiệm phần mềm bảo mật mới từ năm ngoái.

Các cơ quan chức năng quản lý về an toàn cho rằng Hyundai và Kia vẫn quá chậm chạp trong việc triển khai phần mềm vá lỗi. Trong số 4,5 triệu xe Kia có lỗi bảo mật, nhà sản xuất cho biết mới chỉ có khoảng 210.000 xe được cài đặt phần mềm, tức là gần 5%. Kia cho biết đã gửi thông báo tới khoảng 2,8 triệu chủ xe bị ảnh hưởng và hy vọng có thể thông báo tới tất cả vào cuối tháng này.

Với Hyundai, số xe được cài đặt phần mềm vá lỗi là khoảng 225.000 trong tổng số 3,8 triệu chiếc, tức là gần 6%. Hyundai kỳ vọng có thể hoàn tất việc thông báo với các chủ xe vào ngày 18/5.

Hầu hết các mẫu bị lỗi bảo mật là xe giá rẻ, thuộc phiên bản từ 2011 đến đầu 2022, không được trang bị hệ thống chống trộm. Thiết bị này gồm một con chip máy tính lắp trong khóa bấm, phải được nhận diện bởi một con chip khác trong cột lái thì mới khởi động được xe.

Dù hầu hết các nhà sản xuất ô tô đã dùng chip chống trộm này cho xe từ nhiều năm qua, nhưng Hyundai và Kia chậm cập nhật xu hướng này. Và đó là lý do xe của hai thương hiệu này có lỗ hổng an ninh, dễ bị trộm. Ở model 2015, chip chống trộm là trang bị tiêu chuẩn trên 96% xe của các nhà sản xuất khác, nhưng chỉ đạt tỷ lệ 26% trên xe Hyundai và Kia, theo Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Có ý kiến cho rằng nếu như Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) yêu cầu triệu hồi các xe bị ảnh hưởng thì đã có nhiều khách hàng được cảnh báo về nguy cơ mất xe.

Shakira Ellis, giáo viên âm nhạc ở Long Beach, California, là một trong những người không hề biết về các vụ trộm xe, cho đến khi chiếc Hyundai Tucson 2019 của cô bị lấy mất ngay trước nhà vào khoảng 4 giờ sáng 25/4. Trên xe có một số nhạc cụ của cô.

Ellis, 26 tuổi, cho biết chiếc Tucson của cô không có thiết bị chống trộm và cô không nhận được thông báo về chiến dịch cài đặt phần mềm của Hyundai nhằm vá lỗi bảo mật. Ellis cho rằng nếu biết thì cô đã lập tức mang xe đi cài phần mềm. Cô thấy Hyundai cần đền cho cô một chiếc xe mới thay cho chiếc đã bị lấy cắp.

"Kia và Hyundai đã ưu tiên lợi nhuận hơn khách hàng nên đã không lắp thiết bị chống trộm cho các xe này", thị trưởng thành phố Cleveland - ông Justin Bibb - cho biết khi thông báo về việc thành phố này khởi kiện công ty.

Giới chức các thành phố nói trên lo ngại rằng việc có quá nhiều xe ô tô bị trộm sẽ dẫn tới các tệ nạn khác, như gây tai nạn rồi bỏ chạy, cướp giật...