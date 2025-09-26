Hàng trăm tài xế gia nhập Xanh SM tại ngày hội “Bác tài xanh”

Ngày hội là sự kiện dành cho những người quan tâm đến xe điện và công việc tài xế công nghệ được trực tiếp trải nghiệm xe điện VinFast, được tư vấn chính sách, quyền lợi, lộ trình phát triển với tài xế, giao lưu cùng các bác tài kinh nghiệm…

Rất đông bác tài có mặt từ sớm tại sự kiện tạo nên không khí sôi động. Nhiều bác tài tham gia chạy thử ô tô điện Limo Green, Herio Green hay các mẫu xe máy điện của VinFast.

“Hôm nay trải nghiệm ô tô điện, tôi thấy xe chạy êm, tiết kiệm. Nhiều khách hàng bây giờ cũng chuộng xe điện vì sạch sẽ, êm ái”, anh Nguyễn Văn Hưng, tài xế công nghệ tại TPHCM nói.

Khu vực lái thử xe điện chật kín tài xế đăng ký từ sáng sớm (Ảnh: Xanh SM).

Bản thân anh Hưng đã được lắng nghe chia sẻ của những bác tài đi trước và tự tin về việc đăng ký làm tài xế của Xanh SM. Chi phí tiết kiệm của xe điện cộng với các chính sách lương, thưởng rõ ràng không chỉ giúp anh tối ưu doanh thu mà còn yên tâm với môi trường làm việc tại Xanh SM.

Các bác tài hoàn tất thủ tục đăng ký và đặt cọc xe tại sự kiện (Ảnh: Xanh SM).

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Giám đốc điều hành Xanh SM Việt Nam - khẳng định Xanh SM luôn mong muốn xây dựng đội ngũ bác tài xanh hạnh phúc và được tôn trọng. Bà nhấn mạnh mỗi bác tài không chỉ có thu nhập xứng đáng, mà còn được đào tạo bài bản, bảo vệ quyền lợi và tự hào về một nghề nghiệp chuyên nghiệp, chân chính.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh phát biểu tại ngày hội Bác tài xanh (Ảnh: Xanh SM).

Không chỉ những tài xế dày dạn kinh nghiệm, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy cơ hội tại đây.

Trần Minh Quân, 20 tuổi, chia sẻ sự hài lòng sau khi đăng ký chạy Xanh SM Bike tại sự kiện. “Tôi chọn Xanh SM Bike để vừa có thêm thu nhập, vừa rèn sự tự tin khi giao tiếp. Hôm nay nghe tư vấn thấy nghề tài xế còn có lộ trình phát triển dài hạn, tôi càng yên tâm hơn”, anh Quân nói.

"Nữ tài xanh" mang đến hình ảnh mới mẻ, bản lĩnh và đầy tự tin trong một nghề tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh (Ảnh: Xanh SM).

Ngoài việc hỗ trợ thủ tục đăng ký nhanh, ban tổ chức cũng bố trí đội ngũ y tế thăm khám sức khỏe miễn phí cho tài xế. Đây là cách làm khiến nhiều tài xế bất ngờ.

“Lần đầu tiên tôi thấy một ngày hội tuyển dụng mà còn có bác sĩ khám sức khỏe cho tài xế. Cách làm này cho thấy họ thật sự quan tâm đến chúng tôi”, chị Lê Thị Lan, một tài xế nữ đến từ quận 7, chia sẻ.

Bác tài được đội ngũ y tế thăm khám sức khỏe miễn phí ngay tại sự kiện (Ảnh: Xanh SM).

Các bác tài xanh sẵn sàng bước vào khâu đào tạo chuyên nghiệp của Xanh SM ngay sau ngày hội tuyển dụng (Ảnh: Xanh SM).

Ngày hội khép lại nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ với hơn 2.000 người tham gia, hàng trăm quyết định gia nhập ngay tại chỗ. Với nhiều bác tài, mỗi chuyến xe từ đây không chỉ mang lại thu nhập ổn định hơn, mà còn góp phần kiến tạo tương lai xanh, văn minh và bền vững cho cộng đồng.