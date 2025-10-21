Hàng loạt ưu đãi tháng 10, mua Toyota Hilux được hỗ trợ ngay 50% thuế trước bạ

Phiên bản nâng cấp của Toyota Hilux có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 với 3 phiên bản 2.4 4x4MT (số sàn), 2.4 4x2AT (số tự động) và 2.8 4x4AT Adventure cao cấp nhất.

Mẫu xe duy trì được vị thế trên thị trường hàng tháng và xây dựng được tệp khách hàng riêng, yêu thích chất bán tải thực thụ, thay vì những mẫu bán tải mang hơi hướng xe con.

Đại lý Toyota bàn giao xe Hilux cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Đánh giá nhu cầu thị trường và mối quan tâm của người dùng, tháng 10, Toyota Việt Nam phối hợp với hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Hilux, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Động thái này đã nhận được sự quan tâm khi một số đại lý ghi nhận có nhiều khách hàng đến nhận tư vấn, đăng ký lái thử và đặt cọc xe kể từ đầu tháng đến nay.

Nổi bật trong phân khúc bán tải, Hilux là mẫu xe sở hữu khối động cơ mạnh 2.8L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500Nm; khoảng sáng gầm xe lên đến 286mm.

Bên cạnh đó, hệ dẫn động hai cầu bán thời gian, khóa vi sai cầu sau, gài cầu điện tử cho phép những cuộc chơi địa hình trở nên thú vị hơn. Tại đó, Hilux cùng chủ nhân thỏa sức đam mê, không bỏ cuộc trước những thử thách.

Ngoài ra, sự bền bỉ và mạnh mẽ, phần thùng xe rộng giúp Hilux trở thành “cánh tay đắc lực” của chủ nhân trong công việc và cuộc sống. Dù ở trong điều kiện địa hình nào, mẫu xe này cũng khiến chủ nhân an tâm.

Nhập khẩu từ Thái Lan, đảm bảo nguồn cung ổn định, kết hợp với những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi, Hilux là lựa chọn hàng đầu của nhiều đối tượng khách hàng. Hilux biết điều khách hàng cần và đáp ứng đủ. Thế hệ cải tiến đã có những đổi mới đáng kể về thiết kế trên bản một cầu số tự động và bản số sàn, mang đến góc nhìn trẻ trung và hiện đại hơn.

Trong khi đó, phiên bản Adventure được nâng cấp hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 9 inch cùng các nút điều chỉnh cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh, camera 360 độ, 6 cảm biến và hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), góp phần mang đến sự tiện nghi và những chuyến đi an toàn hơn.

Anh Phạm Tuấn Vũ - Tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota miền Trung - đã bàn giao thành công 10 xe Hilux cho một doanh nghiệp xây dựng. Anh Tuấn Vũ cho biết, rất nhiều khách hàng liên hệ đại lý để tìm hiểu về Hilux. Trong phân khúc bán tải, xét về độ bền thì khó xe nào qua được Hilux.

“Tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ, lại bền bỉ, ít hỏng vặt, thường chủ xe chỉ gặp đại lý trong những lần bảo dưỡng định kỳ. Đó là lý do nhiều khách hàng chia sẻ khi nói về quyết định chọn mua Hilux”, anh Tuấn Vũ cho biết.

Anh Tuấn Vũ cũng chia sẻ, rào cản lớn nhất của khách hàng quan tâm Hilux là ở mức giá, chưa có nhiều ưu đãi cho mẫu xe này.

Gầm cao, động cơ khỏe, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ, Hilux được đông đảo khách hàng quan tâm (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Nhiều mẫu xe khác của Toyota cũng áp dụng khuyến mại trong tháng 10 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ngoài Hilux, Toyota Việt Nam còn triển khai ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Vios, Veloz Cross, Avanza Premio; tương đương 50% thuế trước bạ với Yaris Cross, Corolla Cross và Camry. Khách hàng có thể tiết kiệm đến 77 triệu đồng khi mua xe Toyota trong tháng 10.

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) dành tặng những khách hàng mua xe theo hình thức trả góp: Hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu khi mua bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) hiện được phân phối chính hãng; chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu khi mua Vios, BMPV, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Với khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe), mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross tại các đại lý có hoạt động T-Sure sẽ được miễn lãi suất vay trong 6 tháng đầu.

Chính sách khuyến mại đa dạng, toàn diện, nhắm trúng nhu cầu của đông đảo khách hàng, Toyota đặt mục tiêu viết tiếp chuỗi thành tích thương hiệu nước ngoài bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam, vốn đã được duy trì kể từ đầu năm 2025 đến nay.