Ford Everest 2023 chốt giá từ 1,1 tỷ đồng, thêm trang bị để đấu Fortuner

Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận Ford Everest thế hệ mới. Xe ra mắt đầu tháng 7 và dự kiến bắt đầu giao tới tay khách hàng từ giữa tháng 8. Có 4 tùy chọn phiên bản trên Everest 2023, mức giá tăng khoảng 40-52 triệu đồng so với thế hệ trước, chi tiết như bảng bên dưới.

Ở thế hệ mới, Ford đã bổ sung phiên bản Ambiente để khách hàng dễ tiếp cận hơn, mức giá cũng ngang ngửa với đối thủ Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (1,107 tỷ đồng). Trong khi đó, bản đắt nhất Everest Titanium+ 4x4 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (1,459 tỷ đồng).

Ngoại thất của Ford Everest 2023 thêm phần cơ bắp nhờ sử dụng nhiều đường thẳng (Ảnh: FVN).

Everest 2023 được Ford làm mới về ngoại thất, hướng tới sự khỏe khoắn và cơ bắp theo chất xe Mỹ. Hệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, trông khỏe khoắn và hiện đại.

Sự mới mẻ cũng được thổi vào khoang nội thất, đáng chú ý là sự xuất hiện của màn hình giải trí kích thước 10-12 inch, thiết kế đặt dọc trông như một chiếc máy tính bảng. Phía sau vô-lăng của Ford Everest 2023 là màn hình thông tin 8 inch. Tất cả các phiên bản của xe đều được trang bị thêm đế sạc điện thoại không dây.

Ford Everest 2023 không nằm ngoài xu hướng sử dụng màn hình kích thước lớn (Ảnh: FVN).

Bản Titanium+ có cần số điện tử bọc da và phanh tay điện tử. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt xa hơn về phía trước. Mọi hành khách trên xe đều có nơi để chứa đồ cá nhân, cổng sạc điện ở cả 3 hàng ghế. Không gian chứa đồ dưới sàn xe cũng đã được bổ sung.

Everest 2023 bản Titanium+ sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho công suất 209 mã lực và mô-men cực đại 500Nm, đi kèm lựa chọn hộp số tự động 10 cấp SelectShift. Các bản Ambiente, Sport, Titanium sử dụng động cơ diesel 2.0L turbo đơn, cho sức mạnh 170 mã lực và 405Nm mô-men cực đại, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Everest 2023 được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái (Ảnh: FVN).

Xe có 6 chế độ quản lý địa hình gồm Normal cho chế độ lái thông thường, Eco nhằm tiết kiệm nhiên liệu, Tow/Haul để đạt nhiều mô-men xoắn ở số thấp để kéo hay tải nặng, Slippery dùng đi đường trơn trượt, Mud & Ruts cho tình huống off-road và chế độ Sand để tối ưu lực tới bánh xe khi đi cát.

Ford Everest 2023 được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ lái, bao gồm hỗ trợ đỗ xe tự động phiên bản 2.0, ga tự động thích ứng với tính năng đi và dừng, cảnh bảo, giữ làn đường và nhận biết rìa đường, tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm tại giao lộ khi có xe cắt ngang... Tất cả các phiên bản đều được trang bị 7 túi khí.

Nâng cấp cả về ngoại thất và nội thất, Ford Everest 2023 được kỳ vọng sẽ tăng áp lực lên Toyota Fortuner (Ảnh: FVN).

Với việc mang nhiều nâng cấp, Ford Everest 2023 có thể tìm kiếm thêm nhóm khách hàng thích công nghệ và trải nghiệm. Lợi thế về trải nghiệm vận hành nhưng mẫu xe này cũng có phần bị "kén" do vướng những lùm xùm xung quanh vấn đề độ bền, dịch vụ sau bán hàng và tâm lý chuộng xe Nhật hơn xe Mỹ của khách hàng Việt.