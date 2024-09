Đối thủ của Mazda CX-5 và Honda CR-V lộ diện, giá có thể tăng mạnh

Mới đây, người dùng đã chia sẻ hình ảnh một chiếc Hyundai Tucson 2024 di chuyển trên đường phố Việt Nam, được cho là ở Hà Nội. Xe lộ diện không che chắn, thậm chí còn có biển tên, nhiều khả năng được sử dụng để phục vụ công tác ghi hình trước thềm ra mắt.

Hyundai Tucson 2024 vẫn sẽ được lắp ráp trong nước (Ảnh: Trần Đạt).

Phía đại lý chia sẻ, Tucson mới có thể sẽ được ra mắt trong tháng 10 hoặc tháng 11. Thông tin này khiến một số khách hàng cảm thấy hụt hẫng, do ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho các dòng xe nội địa sẽ chỉ kéo dài hết tháng 11.

Một số tư vấn bán hàng cho biết, Hyundai Tucson 2024 có khả năng vẫn sẽ có 4 phiên bản cùng 3 tùy chọn động cơ như đời hiện hành, gồm: xăng 2.0L, dầu 2.0L và xăng tăng áp 1.6L. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ tăng đáng kể so với hiện nay, lên tới 1 tỷ đồng ở bản cao nhất.

Thông tin này chỉ mang tính tham khảo do được đưa ra từ phía đại lý. Giá bán chuẩn sẽ phải chờ đến ngày TC Motor chính thức giới thiệu Hyundai Tucson 2024. Giá bán của mẫu SUV hạng C này sẽ tăng mạnh so với đời hiện hành (769-919 triệu đồng).

Nội thất thực tế của Hyundai Tucson 2024 tại Việt Nam cũng được hé lộ, giống thị trường quốc tế (Ảnh: Trần Đạt).

Là bản nâng cấp giữa vòng đời, vóc dáng tổng thể của Hyundai Tucson 2024 vẫn giữ nguyên giống đời cũ. Một số thay đổi về thiết kế ngoại thất tập trung ở phần đầu, với lưới tản nhiệt mở rộng hơn một chút so với trước, cản trước được làm lại với chi tiết giả ốp bảo vệ gầm, và bộ mâm mới.

Trong khi đó, nội thất của xe lại có nhiều thay đổi với cụm màn hình cong mới, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí, vô-lăng 3 chấu kiểu mới và tích hợp cần số dạng gạt. Trang bị của xe dành cho Việt Nam chưa được hé lộ.

Giới chuyên gia nhận định, với ngoại hình không có quá nhiều khác biệt, những khách hàng sử dụng Tucson đời hiện hành sẽ không cảm thấy "lỗi mốt". Đồng thời khi bán lại, giá xe sẽ không bị tụt quá nhiều.

Hyundai Tucson đời hiện hành đã "xả hàng" gần hết tại đại lý (Ảnh: Tuấn Anh).

Dù Tucson 2024 không có nhiều điểm quá mới, nhưng việc nâng cấp vẫn là cần thiết. Vì đời hiện hành của mẫu xe này đã được ra mắt từ năm 2021, đang mất dần sức hút trước các đối thủ cùng phân khúc.

Giá bán của Tucson sau một số lần điều chỉnh đang khá cạnh tranh, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng). Thậm chí, mẫu xe Hàn còn khó tranh giành vị trí thứ 2 ở phân khúc C-SUV.

So với mặt bằng chung của nhóm xe này, trang bị của Hyundai Tucson đời hiện hành không thua kém. Tuy nhiên, khách Việt vẫn dành sự quan tâm tới những mẫu xe có giá khởi điểm rẻ như CX-5, hoặc sản phẩm mới như Ford Territory hay Honda CR-V (nâng cấp lên thế hệ mới vào năm 2023).