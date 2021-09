Doanh số xe máy sa sút vì Covid-19, nhiều mẫu "hot" giảm giá mạnh

Dân trí Lượng xe máy bán ra trong tháng 8 vừa qua bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó những Honda Vision, Lead hay Wave được giảm giá cả triệu đồng.

Tình hình kinh doanh mảng xe máy của Honda tại Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong báo cáo kinh doanh tháng 8, hãng xe Nhật Bản cho biết đã bán ra 98.789 xe máy, giảm 14,5% so với tháng trước và giảm tới 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với thị phần ước chiếm 80% toàn ngành xe máy tại Việt Nam, số liệu của Honda cũng được xem là bức tranh toàn cảnh của thị trường xe máy trong nước. Theo một số chuyên gia, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cộng thêm việc siết chặt đi lại tại nhiều tỉnh thành khiến cho nhu cầu mua sắm giảm đáng kể.

Wave Alpha tiếp tục là dòng xe số chủ lực của Honda với doanh số hơn 24.000 chiếc, chiếm 24,5% tổng doanh số của thương hiệu này. Có những thời điểm sức mua tăng mạnh, xe được bán cao hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn tới tiền triệu. Song hiện nay, Wave Alpha được đại lý giảm còn 17,5 triệu đồng, so với giá công bố là 17,9 triệu đồng.

Tương tự vậy, dòng xe tay ga "hot" nhất của Honda là Vision cũng đang được đại lý bán rẻ hơn giá đề xuất vài trăm nghìn đồng, trong khi ngoài đợt dịch thì giá xe thường chênh 1-2 triệu đồng. Tháng qua, đã có hơn 27.000 chiếc Vision tới tay khách hàng, chiếm 27,3% tổng lượng xe máy tiêu thụ của Honda.

Ngoài SH, phần lớn các mẫu xe phổ thông của Honda đều bán dưới giá đề xuất. Honda Lead rẻ hơn 1-2 triệu đồng, Air Blade giảm 2-4 triệu đồng. Đặc biệt, Winner X tiếp tục có chính sách giá "sốc" tại các cửa hàng khi bán dưới giá niêm yết 14-17 triệu đồng, tức khách hàng chỉ cần chi từ hơn 30 triệu đồng là đã có thể sở hữu mẫu xe này.

Nếu như xe Honda giảm giá tại các đại lý thì những thương hiệu khác trực tiếp tung ra khuyến mại. Yamaha giảm 500.000 đồng cho dòng xe số Sirius. Trong khi đó các mẫu xe ga như Grande, FreeGo giảm tới 7 triệu đồng, kèm nhiều ưu đãi khác. Piaggio áp dụng gói trả góp 0% lãi suất, Suzuki hỗ trợ lệ phí trước bạ cho một số sản phẩm.

"Những năm trước, thời điểm tháng 8, tháng 9 là dịp thị trường sôi động khi sinh viên có nhu cầu mua sắm xe đi lại, người mới ra trường cần phương tiện để đi làm. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, nhu cầu mua xe giảm mạnh và có thể sẽ còn tiếp tục ảm đạm bởi những khó khăn về việc làm, kinh tế", một chuyên gia trong ngành nhận xét.

Gia An