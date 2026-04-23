Doanh số Toyota tăng gấp đôi, Yaris Cross dẫn đầu mảng xe động cơ đốt trong

Sau tháng 2 có phần trầm lắng, Toyota trở lại bùng nổ doanh số trong tháng 3. Hầu hết các mẫu xe của hãng Nhật đều tăng doanh số mạnh, đặc biệt là Yaris Cross.

Doanh số tăng cao

Quý I thường là thời điểm có sức mua thuộc hàng thấp nhất trong năm do trùng quãng nghỉ Tết Nguyên đán. Phần lớn hãng xe đều chờ cú hích doanh số khi thị trường phục hồi, bắt đầu từ quý II. Nhưng Toyota đi ngược số đông bằng mức bán hàng tăng đột biến.

Yaris Cross là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 3 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số Toyota tháng 3 đạt 8.143 xe, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số hơn 8.000 xe/tháng không nhiều hãng xe đạt được và thường diễn ra vào các tháng cuối năm, thời điểm nhu cầu sắm xe chơi Tết tăng cao. Ví dụ như 2025, tháng 12 là tháng bán tốt nhất của Toyota với 8.329 xe.

Mức bán của Toyota cao nhất thị trường xét riêng động cơ đốt trong. Đồng thời là hãng nước ngoài ăn khách nhất Việt Nam. Lũy kế hết quý I, doanh số hãng Nhật đạt 16.885 xe, tăng 43% so với cùng kỳ 2025.

Vios duy trì chuỗi thành tích xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Doanh số cao ngay trong tháng 3 nói riêng lẫn quý I nói chung cho thấy tín hiệu tăng tốc của Toyota, thương hiệu vừa có chủ tịch và giám đốc điều hành mới từ 2026.

Vios, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross tiếp tục giữ vững độ hút khách ở từng phân khúc tham chiến, xét riêng mảng xe động cơ đốt trong. Riêng Yaris Cross là mẫu xe động cơ đốt trong dẫn đầu doanh số toàn ngành với hơn 2.300 chiếc trong tháng 3, tăng 4 lần so với tháng 2.

Doanh số mảng xe Hybrid của Toyota cũng tăng trưởng ấn tượng với 2.193 xe giao đến tay khách hàng trong tháng 3, chiếm đến 70% thị phần, cho thấy ưu thế ở mảng xe xăng lai điện đang là xu hướng của thị trường Việt những năm gần đây.

Trong số các mẫu Hybrid, Corolla Cross là sản phẩm ăn khách nhất (1.179 xe). Trong khi Yaris Cross (561 xe) là xe Hybrid tăng doanh số nhiều nhất, gấp hơn 7 lần so với tháng trước đó.

Sức hút đến từ đâu?

Một trong những yếu tố giúp doanh số Toyota tăng cao trong tháng 3 lẫn quý I là chính sách gia hạn bảo hành chính hãng lên 10 năm hoặc 185.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Đại diện hãng Nhật cho biết, việc tăng thời hạn bảo hành thể hiện cam kết dài hạn của Toyota về chất lượng, độ bền, đồng thời mang đến cho khách hàng sự an tâm sử dụng xe trong thời gian dài, tăng giá trị bán lại sau đó.

Doanh số Hybrid tăng trưởng gấp 3 lần trong tháng 3 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Với một hãng xe có sức mạnh thương hiệu hàng đầu, độ phủ rộng nhờ mạng lưới đại lý rộng khắp và số lượng sản phẩm đa dạng, những yếu tố tăng thêm về hậu mãi giúp Toyota dễ thuyết phục người dùng hơn.

“Khi thị trường ngày càng cạnh tranh do có nhiều thương hiệu mới, đặc biệt từ Trung Quốc, tăng bảo hành là cách Toyota gia cố sự tin tưởng của khách hàng cũ và tạo sự thu hút với khách hàng mới”, ông Thanh Tùng, giám đốc một showroom ô tô cũ ở TPHCM nhận định.

Ngoài chính sách hậu mãi hấp dẫn, Toyota còn hưởng lợi từ quyết định khuyến khích xe Hybrid tự sạc (HEV) của Chính phủ.

Nhờ thỏa mãn điều kiện của nghị định 360/2025/NĐ-CP về tỷ trọng sử dụng xăng không quá 70% năng lượng so với xe xăng cùng dung tích, tất cả các mẫu xe Hybrid của Toyota đều được ưu đãi 30% thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá các mẫu Hybrid của hãng giảm 37-200 triệu đồng, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với loại phương tiện này.

Xe Hybrid giảm thiểu nỗi lo chi phí nhiên liệu trong bối cảnh biến động xăng dầu (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, ban đầu tính lựa chọn phiên bản thuần xăng của Yaris Cross nhưng sau đó đổi sang bản Hybrid khi giá xăng liên tục biến động. “Trong một tháng, tôi nhẩm tính thì bản Hybrid tiết kiệm khoảng hơn 500.000 đồng so với bản thuần xăng”, chị Hà nói.

Doanh số của Toyota khởi sắc đầu 2026 còn nhờ các chương trình khuyến mãi được duy trì liên tục. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100% áp dụng cho các mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio, Vios và Yaris Cross cùng các chính sách ưu đãi lãi suất vay cho khách hàng mua xe theo hình thức trả góp, Toyota kỳ vọng tiếp tục giữ vững phong độ trong tháng 4.