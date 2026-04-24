Doanh số tăng gần 4 lần, Yaris Cross chinh phục nhóm khách hàng trẻ

Trong tháng 3, Toyota Yaris Cross ghi nhận mức tăng doanh số gần gấp 4 lần. Trước đó, mẫu xe này cũng dẫn đầu phân khúc SUV hạng B chạy xăng trong năm 2025 và quý I.

Theo một đại lý Toyota, tỷ lệ khách mua chia đều 50:50 cho cả nam - nữ, trong đó 60-70% là người trẻ và gia đình trẻ.

Yaris Cross đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình trẻ (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Thiết kế đủ khác biệt để nổi bật, không gian đủ cân bằng để ai cũng dùng được

Trong phân khúc SUV hạng B, nhiều mẫu xe chọn cách gây chú ý bằng thiết kế cá tính. Nhưng với người trẻ, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ và gia đình trẻ, yếu tố quyết định lại là một chiếc xe dễ dùng, dễ hợp và không nhanh lỗi thời. Yaris Cross đi theo hướng đó, nhưng không hề tẻ nhạt.

Thiết kế trẻ trung, ấn tượng trên Yaris Cross (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Phần đầu xe sắc sảo với cụm đèn LED, thân xe khỏe khoắn với mâm 18inch, trong khi phần đuôi lại được xử lý mềm mại, tạo tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ điểm nhấn. Đây là kiểu thiết kế có thể phù hợp với nhiều gu thẩm mỹ khác nhau, không kén người dùng.

Anh Lê Phương (1993, Hà Nội) cho rằng Toyota Yaris Cross là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc tạo được sự cân bằng rõ rệt về thiết kế. Theo anh, tổng thể xe hiện đại, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ đến trung niên, từ nam đến nữ.

“Thoạt nhìn, nhiều người có thể thấy thiết kế đơn giản. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy cách hãng tiết chế chi tiết để tạo nên sự hài hòa. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn sắc nét, lưới tản nhiệt hình thang và nắp ca-pô dập nổi rõ khối. Trong khi đó, phần đuôi lại mềm mại hơn, với các đường bo tròn và cụm đèn hậu tạo hình lưỡi liềm, mang lại cảm giác tinh tế, thậm chí gợi liên tưởng đến các dòng xe cao cấp”, anh Phương nhận xét.

Bên trong cabin, điểm mạnh không nằm ở cách nhồi trang bị, mà mọi thứ phục vụ đúng nhu cầu sử dụng. Không gian rộng rãi, khoang hành lý lớn, các tiện ích như ghế chỉnh điện, màn hình trung tâm, kết nối không dây, điều hòa làm mát nhanh… đều là những thứ người dùng thực sự sử dụng mỗi ngày.

Người dùng hài lòng về những tiện ích bên trong khoang cabin của Yaris Cross (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Anh Đào Công Giang (Hà Nội) đánh giá khoang cabin của Toyota Yaris Cross theo hướng dùng lâu mới thấy giá trị. Ghế lái chỉnh điện giúp anh dễ tìm tư thế ngồi phù hợp khi di chuyển nhiều, trong khi màn hình trung tâm hiển thị rõ, kết nối Apple CarPlay không dây ổn định, âm thanh Pioneer đáp ứng tốt nhu cầu giải trí.

Theo anh, điểm đáng giá hơn nằm ở những chi tiết phục vụ thực tế như điều hòa làm mát nhanh, kính trần toàn cảnh tạo cảm giác thoáng đãng và cốp điện rảnh tay hỗ trợ hiệu quả trong các tình huống sử dụng hàng ngày.

Ở góc nhìn khác, anh Nguyễn Tuấn Thành (Lào Cai) cho rằng Yaris Cross nổi bật nhờ hệ thống trang bị đúng và đủ. So với mẫu xe từng sử dụng trước đây, anh đánh giá cao màn hình 10 inch hiển thị tốt, kết nối không dây tiện lợi và khả năng mở rộng giải trí linh hoạt.

Những trang bị như âm thanh Pioneer, cốp điện rảnh tay hay kính trần toàn cảnh không chỉ mang tính bổ sung, mà tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sử dụng thường xuyên.

Công nghệ trang bị ngập tràn bậc nhất phân khúc

Nếu thiết kế là yếu tố thu hút, thì công nghệ và chi phí vận hành mới là thứ giữ chân người dùng. Yaris Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái. Nhưng điểm đáng nói không phải là có bao nhiêu công nghệ, mà là cách chúng hoạt động trong thực tế.

Người dùng đánh giá các tính năng an toàn Toyota Safety Sense trên Yaris Cross phát huy tốt vai trò trong điều kiện vận hành thực tế (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Anh Phan Anh Hùng (Hà Nội) cho biết anh chọn xe theo một tiêu chí rất rõ: công nghệ an toàn phải đủ và phải dùng được trong thực tế. Sau khi so sánh nhiều mẫu SUV hạng B, anh quyết định chọn Toyota Yaris Cross bởi gói hỗ trợ lái nâng cao nhiều nhất phân khúc.

Theo anh, trong điều kiện giao thông đô thị, các tính năng như camera 360 độ, cảnh báo va chạm hay hỗ trợ giữ làn không phải để cho có, mà thực sự giúp người lái nhàn hơn và an toàn hơn, đặc biệt khi xe được sử dụng chung trong gia đình.

“Điểm khác biệt là nhiều công nghệ trên xe hoạt động chủ động, người lái không cần can thiệp nhiều nhưng vẫn được hỗ trợ đúng lúc”, anh Hùng nói. Anh cho rằng đây là lý do khiến anh quyết định mua xe sau khi so sánh.

Song song với đó là bài toán chi phí, cũng là yếu tố người trẻ đặc biệt quan tâm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Yaris Cross thuộc nhóm thấp trong phân khúc, trong khi chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Các chương trình hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ cùng ưu đãi lãi suất vay giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu. Như vậy, chiếc xe không chỉ dễ mua, mà còn dễ "nuôi". Với người trẻ, đây là khác biệt đủ lớn để ra quyết định.