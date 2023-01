Điểm danh các thương hiệu triệu hồi nhiều xe nhất trong năm 2022

2022 là một năm không mấy dễ chịu với bộ phận phụ trách an toàn của Ford, khi nhà sản xuất này triệu hồi xe nhiều nhất thị trường Mỹ, cũng là sân nhà của hãng. Cụ thể, theo thống kê của Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Ford đã thực hiện 67 đợt triệu hồi xe trong năm 2022 tại Mỹ, chiếm 17% số xe bị triệu hồi, với lý do chủ yếu liên quan tới động cơ.

Ford đã trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn, khi phải triệu hồi xe nhiều nhất tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Đứng sau Ford là nhà sản xuất Volkswagen đến từ Đức, với 45 đợt triệu hồi (chiếm 11%) và kế đến lần lượt là Daimler Trucks, Chrysler, và Forest River, một công ty chuyên sản xuất xe tải, xe buýt và xe dã ngoại (RV).

Với kết quả trên, không có gì ngạc nhiên khi Ford cũng chính là nhà sản xuất ô tô triệu hồi số lượng xe nhiều nhất. Thống kê tổng số đợt triệu hồi không phải lúc nào cũng tương ứng tuyệt đối với tổng số xe bị triệu hồi.

Bằng chứng là dù có tên trong top 5 nhà sản xuất mở nhiều đợt triệu hồi nhất, nhưng Forest River, Daimler, và VW không nằm trong top 5 thương hiệu triệu hồi nhiều xe nhất. Thay vào đó, Tesla mới là nhà sản xuất triệu hồi xe nhiều thứ hai.

Thương hiệu ô tô điện này gặp không ít rắc rối liên quan đến công nghệ trong năm vừa qua, khi một tỷ lệ lớn được giải quyết bằng việc nâng cấp phần mềm trực tuyến. Nối gót Tesla là GM, Chrysler, và Kia Mỹ.

Lý do Ford đứng đầu cả hai hạng mục trên là vì hãng có một đợt triệu hồi cực lớn, với số lượng lên tới 2,9 triệu xe do lỗi cáp trục láp, khiến xe có nguy cơ bị trôi khi đang dừng đỗ. Đứng thứ hai sau Ford là RAM, với 1,2 triệu xe bị triệu hồi trong một đợt, liên quan đến trục trặc ở nắp cốp sau.

Tesla cũng có một đợt triệu hồi xe khá lớn, ảnh hưởng tới hơn 1 triệu xe, và một đợt khác triệu hồi hơn 800.000 xe.

Dưới đây là bảng thống kê thương hiệu mở nhiều đợt triệu hồi xe nhất tại Mỹ trong năm 2022:

Thống kê các thương hiệu triệu hồi xe số lượng nhiều nhất:

Thống kê số thương hiệu triệu hồi nhiều xe nhất trong một đợt: