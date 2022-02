Dịch vụ hậu mãi chính hãng của Volkswagen Việt Nam được đánh giá cao

Sự trở lại Việt Nam của thương hiệu Đức từ năm 2017, Volkswagen - một trong những hãng ôtô hàng đầu thế giới nhanh chóng vươn lên, nắm giữ thị phần nhất định trên thị trường ôtô với định vị tiệm cận sang nằm giữa phân khúc xe phổ thông và xe hạng sang trong nước. Bên cạnh mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt những phương tiện giao thông tân tiến, với phương châm "Trải nghiệm chất Đức, Khẳng định chất Riêng", sản phẩm VW luôn mang lại cho khách hàng sự yên tâm về chất lượng, thân thiện môi trường, an toàn, hấp dẫn và cạnh tranh; Volkswagen Việt Nam còn nỗ lực tối đa trong việc phục vụ khách hàng bằng cách tập trung vào dịch vụ hậu mãi chất lượng thông qua hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước.

Hiện tại, Volkswagen Việt Nam đã phát triển mạng lưới 9 xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng phủ khắp cả nước từ Hà Nội, Quảng Ninh, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang đến Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Kho phụ tùng chính hãng được cung cấp nhanh chóng và giá cả hợp lý, từ các nơi có ủy quyền chính thức ở châu Á cũng như mạng lưới toàn cầu. Nhờ đó, những người sở hữu ôtô Volkswagen có thể dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng cho xe dù đang sinh sống tại khu vực nào trên cả nước.

Xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng Volkswagen Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VW Sài Gòn - Trường Chinh.

Đến với xưởng dịch vụ ủy quyền Volkswagen, mỗi chiếc xe bảo trì đều được kiểm tra tổng quát, cập nhật phần mềm bởi các thiết bị chuyên dụng và được giám sát bởi Volkswagen Đức bằng hệ thống mạng toàn cầu DSS (Digital Service Schedule). Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, đem đến cho khách hàng những dịch vụ hậu mãi tốt.

Các xưởng dịch vụ ủy quyền Volkswagen cung ứng các dịch vụ hậu mãi từ cơ bản như sửa chữa, bảo dưỡng, đồng sơn, bán phụ tùng/phụ kiện và dầu nhớt chính hãng đến nâng cao như mobile service (tư vấn, sửa chữa ôtô tận nơi với các trường hợp xe hư hỏng nhẹ). Đây cũng là nơi bảo hành miễn phí cho các xe Volkswagen trong thời hạn 3 năm từ ngày mua hoặc sau 100.000 km đầu tiên theo chính sách của Volkswagen AG.

Các xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng đều có quy mô tầm cỡ, đảm bảo tiếp nhận và phục vụ cho số lượng lớn ôtô cùng lúc. Ảnh: VW Sài Gòn - Trường Chinh.

Cũng như bất kỳ phương tiện hay máy móc nào khác, qua thời gian sử dụng và làm việc, ôtô sẽ bị hao mòn các chi tiết, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Mục đích của bảo dưỡng định kỳ là giúp xe tránh khỏi hư hỏng nặng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính an toàn. Ngoài ra, bảo dưỡng định kỳ còn giúp xe vận hành đúng theo các quy định và an toàn môi trường. Lịch bảo dưỡng xe ôtô Volkswagen có thể thay đổi tùy theo từng dòng xe, tuy nhiên đều tuân theo quy trình bảo dưỡng do Volkswagen Việt Nam quy định.

"Chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng tuân thủ lịch bảo dưỡng xe định kỳ, để vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng vừa giúp xe kéo dài tuổi thọ. Có nhiều trường hợp, khách hàng quên bảo dưỡng trong thời gian dài dẫn đến xe bị hư hỏng nặng", đại diện phòng dịch vụ Volkswagen Việt Nam chia sẻ.

Để mang đến sự yên tâm trong suốt quá trình sử dụng xe cho khách hàng, xưởng dịch vụ ủy quyền của Volkswagen Việt Nam cam kết sử dụng phụ tùng chính hãng nhằm mang đến giá trị tối ưu cho xe và cả chủ xe. Theo phòng dịch vụ Volkswagen Việt Nam, xe sẽ hoạt động bền bỉ, đạt các thông số như thiết kế, an toàn khi vận hành, tiết kiệm thời gian, chi phí khi sử dụng phụ tùng chính hãng. Ngược lại, phụ tùng không chính hãng hoặc kém chất lượng có rất nhiều nguyên nhân gây hỏng xe, lãng phí thời gian, tiền bạc và các thiệt hại về tinh thần cho người sử dụng.

Ngoài ra, dịch vụ chính hãng sẽ lưu giữ lịch sử xe để có những hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính xác, giúp chủ xe giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, xe có thể giữ hình thức và giá trị sử dụng lâu dài.

Khu vực đánh bóng xe. Ảnh: VW Sài Gòn - Trường Chinh.

Cũng theo Volkswagen Việt Nam, hãng thường xuyên thực hiện những khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sửa chữa cũng như cách thức phục vụ của nhân viên. Kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy, dịch vụ hậu mãi của hãng được khách hàng chấm 4,7 điểm trên thang điểm 5 sao.

Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu sẽ kiểm tra, chấn đoán giúp phát hiện bất kỳ hư hỏng nào trên xe. Ảnh: VW Sài Gòn - Trường Chinh.

Với tiêu chí luôn đặt khách hàng lên trên hết, trong năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng qua các hoạt động như cung cấp phụ tùng kịp thời, hoàn tất bảo dưỡng/sửa chữa trong thời gian ngắn nhất và hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể sau khi tiếp nhận yêu cầu.

"Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng tốt nhất cho chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Đây cũng là lời khẳng định với cam kết hướng đến mục tiêu chăm sóc khách hàng tốt nhất", vị đại diện nhấn mạnh.

Tham khảo thêm thông tin về các dòng xe Volkswagen, tư vấn về lịch bảo dưỡng định kỳ hoặc đặt hẹn dịch vụ, tại www.vw.com.vn hoặc liên hệ các đại lý ủy quyền của Volkswagen tại Việt Nam.

Ngoài ra, Volkswagen Việt Nam đang có chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng mong muốn sở hữu xe trong dịp khai xuân đầu năm tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc:

- Hỗ trợ phí trước bạ 85 triệu và tặng Bộ phụ kiện cho Tiguan Elegance

- Hỗ trợ phí trước bạ 200 triệu cho Passat BlueMotion High

- Hỗ trợ phí trước bạ 16 triệu cho Polo Hatchback.