Dấy lên nghi vấn xe Tesla bị lỗi tăng tốc mất kiểm soát

Vụ việc ở Hàn Quốc xảy ra cách đây 2 năm, liên quan tới một chiếc Tesla Model X đột nhiên tăng tốc đâm vào tường của bãi đỗ xe, khiến một luật sư nổi tiếng thiệt mạng.

Vụ việc nghe có vẻ khá giống tai nạn mới đây ở Trung Quốc, khi một chiếc Tesla Model Y đột nhiên tăng tốc, và tài xế sau đó cho biết ông không thể dừng xe dù đã đạp hết phanh.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra hôm 5/11 tại Quảng Đông, Trung Quốc, đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương (Ảnh cắt từ clip).

Tesla cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra địa phương, nhưng các chủ xe Tesla ở Trung Quốc không muốn mạo hiểm nên đã lắp camera theo dõi chân phanh, chân ga để làm bằng chứng tự bảo vệ bản thân nếu không may xảy ra sự cố.

Choi Woan-jong, tài xế trong vụ việc ở Hàn Quốc, là một người làm dịch vụ lái thuê cho các khách hàng không thể tự lái xe, thường là sau các bữa nhậu.

Các công tố viên Hàn Quốc đã cáo buộc ông tội ngộ sát, nhưng tài xế Choi đổ lỗi cho xe Tesla. Ông đã nhiều lần cầm lái xe Tesla, và cho biết chiếc Model X đó tự tăng tốc, phanh không có tác dụng gì. Ông cũng khẳng định rằng gương cửa đã tự gập và mở một cách mất kiểm soát.

Trong khi đó, các công tố viên nói rằng ông Choi đã đạp hết ga chiếc Model X khi đi vào bãi đỗ xe trong một tòa chung cư ở Seoul; xe đạt tốc độ tới 95km/h trước khi đâm vào tường.

Theo hãng tin Reuters, ông Choi đã phủ nhận tất cả. "Có cảm giác như chiếc xe bị một cơn bão cuốn đi vậy", ông nói.

Vụ tai nạn xe Tesla Model X xảy ra ở Hàn Quốc cách đây 2 năm đã khiến một luật sư nổi tiếng thiệt mạng (Ảnh cắt từ clip).

Tài xế Choi, 61 tuổi, nói rằng ông có cảm giác hoàn toàn bất lực khi chống chọi với một công ty lớn như Tesla. Ngoài ra, ông có cảm giác ám ảnh và tuyệt vọng trước khi diễn ra phiên xét xử mà một mình ông chống lại Tesla.

Hiện cả Tesla và luật sư của nạn nhân đều từ chối bình luận.

Vụ việc của ông Choi đã thu hút sự chú ý của một số chuyên gia an toàn ở Hàn Quốc đang muốn thay đổi điều khoản trong hiệp định thương mại tự do ký với Mỹ cho phép Tesla được miễn tuân theo các tiêu chuẩn của nước sở tại.

Việc thiếu cơ chế an toàn vật lý và tay nắm cửa điện bị kẹt đã làm cản trở nỗ lực cứu hộ của lực lượng cứu hỏa trong vụ việc này, và là lý do khiến một số chuyên gia an toàn ở Hàn Quốc muốn thay đổi điều khoản nói trên trong Hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc với Mỹ.

Theo thỏa thuận trong Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Mỹ, Tesla không cần phải tuân theo quy định của Hàn Quốc về việc xe phải có ít nhất một cửa trước và một cửa sau có thể mở cơ để phòng trường hợp khẩn cấp, vì quy định của Mỹ không yêu cầu các nhà sản xuất có doanh số dưới 50.000 xe phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn của nước sở tại.

Theo dữ liệu đăng ký xe mới, Tesla bán được 17.828 xe trong năm 2021, nên được miễn tuân theo các quy định an toàn của Hàn Quốc.

Lực lượng cứu hỏa mất khá nhiều thời gian mới mở được cửa chiếc Tesla Moodel X trong vụ tai nạn ở Hàn Quốc hồi tháng 12/2020 (Ảnh: WapCar).

Tesla đã cung cấp cho các công tố viên dữ liệu của chiếc Model X được truyền về ngay trước khi xảy ra tai nạn. Nhóm luật sư biện hộ đã yêu cầu được xem dữ liệu này và đang chờ sự phê chuẩn của tòa án.

Choi và luật sư của ông muốn chứng minh rằng các hệ thống điện tử của xe bị trục trặc và việc thiếu cơ chế dự phòng vật lý đã gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong nỗ lực cứu ông Yoon. Bộ pin của xe đã bị cháy sau va chạm.

Tesla là nhà sản xuất ô tô duy nhất không cung cấp dữ liệu của hệ thống chẩn đoán trên xe cho Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc (TS) để kiểm tra an toàn, theo TS và luật sư Park Sang-hyuk. Ông Park là người ủng hộ việc cơ quan chức năng yêu cầu Tesla phải thay đổi thiết kế tay nắm cửa và tuân thủ các quy định an toàn tại Hàn Quốc.

TS cho biết Tesla không phải cung cấp các dữ liệu này, trong khi tất cả các nhà sản xuất khác, cả trong và ngoài nước, đều tuân thủ.