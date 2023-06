Cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, diễn viên Hollywood nói gì về VinFast VF 8?

Dwight Hicks là một trong những khách mời nổi tiếng của giải golf thường niên và sự kiện gây quỹ do Hiệp hội chuyên gia bất động sản người Việt tại Mỹ (VNARP) tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua tại San Jose, California, Mỹ.

Sự kiện đã thu hút hơn 250 khách tham gia. Ngoài Dwight Hicks, nhiều huyền thoại bóng bầu dục khác từ đội bóng San Francisco 49ers trong những năm 1980 như Tim Collier, Jeff Fuller... cũng tham dự.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện của VNARP năm nay là buổi lái thử xe VF 8 của VinFast. Sau khi trải nghiệm xe, Dwight Hicks đã dành nhiều lời khen ngợi cho chiếc SUV điện VF 8 trong cuộc trò chuyện ngắn với anh Nam Nguyễn, một trong những chủ sở hữu xe VF 8 đầu tiên tại California và là chủ sở hữu một kênh youtube nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

"Một chiếc xe tuyệt đẹp, một cỗ máy tuyệt vời", Dwight Hicks nói về mẫu xe điện mới của VinFast.

Theo Dwight Hicks, chiếc VF 8 gây ấn tượng ở cảm giác lái, thân xe đầm chắc, tăng tốc mượt mà. Đặc biệt, cựu cầu thủ bóng bầu dục tỏ ra phấn khích với khả năng tăng tốc "trong chớp mắt" của VF 8 khi "chỉ mới nhấn vào bàn đạp là xe đã vút đi ngay tức thì". Dwight Hicks đã quyết định đặt cọc VF 8 ngay sau khi trải nghiệm mẫu xe điện đến từ Việt Nam.

Sự kiện gây quỹ năm nay của Hiệp hội VNARP đã quyên góp được hơn 49.000 USD (khoảng 1,159 tỷ đồng) cho Quỹ Lotus School Foundation để xây dựng trường tiểu học cho các em học sinh H'Mông tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa và nhiều suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học San Jose, Mỹ. Tại sự kiện, Dwight Hicks đã chia sẻ về vai trò quan trọng của giáo dục với người trẻ và tặng chiếc áo San Francisco 49ers số 22 huyền thoại có chữ ký của mình để đấu giá trực tiếp gây quỹ cho sự kiện.

Dwight Hicks là một cầu thủ bóng bầu dục kỳ cựu và nổi tiếng của Mỹ vào thập niên 70 và 80. Ông từng là thành viên góp phần mang lại chiến thắng cho đội bóng bầu dục San Francisco 49ers tại giải Super Bowl những năm 80.

Bên cạnh đó ông cũng là một nhà sản xuất và diễn viên điện ảnh trong những bộ phim như Armageddon (đóng cùng Bruce Willis); The Rock (cùng Sean Connery và Nicolas Cage); Jack (với sự tham gia của Robin Williams và Bill Cosby) và sau này là Cartel War, Sunny và Ray Ray và Virginia. Ông cũng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình ăn khách như How I Met Your Mother, Castle, Body of Proof, Cold Case và The Practice.

Dwight Hicks cũng là một trong những gương mặt quen thuộc tại các sự kiện gây quỹ cho các tổ chức từ thiện và các giải đấu golf dành cho những người nổi tiếng.