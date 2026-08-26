Đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ bắt đầu xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu người lái giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Theo Nghị định 168, trong trường hợp chưa xảy ra va chạm, mức phạt tiền đối với người lái xe với lỗi không giữ khoảng cách an toàn là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông, người lái xe bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 21/8, Cục CSGT cho biết từ 14h ngày 21/8, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng CSGT thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát dải phân cách giữa là làn đường vượt xe.