Ô tô đánh lái trong tích tắc né người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 18/8 trên quốc lộ 22, đoạn ngã tư Giếng Nước, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM (trước đây là xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Video cho thấy hướng rẽ trái tại giao lộ đang bật đèn đỏ và người đi xe máy dừng chờ đèn trên làn đường dành cho cả phương tiện rẽ trái, đi thẳng và rẽ phải. Trong khi đó, hướng đi thẳng đang bật đèn xanh và tài xế ô tô có lẽ đã chủ quan, cho rằng xe máy cũng đi thẳng nên không chủ động giảm tốc độ từ xa.

May mắn là vào thời điểm tài xế ô tô đánh lái sang trái, không có xe nào khác từ phía sau đi tới (Video: CTV).

Trên làn đường hỗn hợp, khi gần tới giao lộ - nơi có nguy cơ xung đột giao thông cao, tài xế cần chú ý quan sát, giảm tốc độ để có thể kịp thời xử lý tình huống.

Trong tình huống trên, nếu tài xế ô tô kịp thời quan sát và kiểm soát tốt tốc độ thì có thể bật xi-nhan, chủ động di chuyển sang làn bên trái để đi thẳng khi thấy xe máy dừng chờ đèn đỏ, thay vì phải đánh lái gấp, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.