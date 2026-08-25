Sử dụng làn sát dải phân cách làm làn vượt xe

Trong những ngày gần đây, tình huống tham gia giao thông được người dân quan tâm là việc bố trí làn đường ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách giữa trên đường cao tốc làm làn đường dành riêng để vượt xe.

Phương án đề xuất của Cục CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, cách tổ chức này tạo ra một dòng giao thông có tính trật tự hơn. Xe cần vượt có không gian để vượt, xe đã hoàn thành việc vượt trở về làn phù hợp và làn ngoài cùng luôn được duy trì khả năng lưu thông.

Sáng 22/8, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) đăng tải đoạn video dài hơn 3 phút với nội dung hướng dẫn, làm mẫu về cách di chuyển trên làn vượt cao tốc.

Với các chuyên gia trong ngành ô tô tại Việt Nam, việc tổ chức giao thông theo phương pháp trên giúp tạo sự thông thoáng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên cao tốc.

Các chuyên gia đồng thuận với cách tổ chức giao thông mới

Theo anh Trần Tiến (chuyên gia đào tạo lái xe an toàn), đề xuất sử dụng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để làm làn vượt là cần thiết. Nếu phương án tổ chức giao thông này được áp dụng chính thức, sẽ tránh tình trạng các xe chạy tốc độ thấp ở làn ngoài, ảnh hưởng đến tốc độ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Bên cạnh việc tổ chức giao thông, cần nâng cao ý thức về giao thông cho người lái khi chạy xe trên cao tốc.

Anh Tiến đã tham gia giao thông ở nhiều quốc gia và cũng thường xuyên chạy trên đường cao tốc. Anh cho rằng thói quen chạy ô tô trên cao tốc tại Việt Nam cũng tương đối khác so với nước ngoài.

“Khác biệt lớn nhất là ý thức người tham gia giao thông. Tình trạng xe chạy chậm, chiếm làn bên trái rất phổ biến. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn dồn toa trên cao tốc”, anh Tiến cho biết.

Chuyên viên đào tạo lái xe an toàn này cũng khẳng định, việc sử dụng làn sát dải phân cách để vượt sẽ tránh tình trạng xe luồn lách, vượt cả hai bên, gây mất an toàn.

Theo nhà báo Quang Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Autonet, đề xuất sử dụng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để làm làn vượt là phù hợp với tình trạng giao thông Việt Nam.

Anh Sơn cho rằng việc phân làn như vậy sẽ tránh tình trạng các xe chạy tốc độ thấp ở làn ngoài, ảnh hưởng đến tốc độ giao thông.

Bên cạnh đó, anh Sơn cho biết, việc bố trí làn sát dải phân cách để vượt trên cao tốc ở nhiều quốc gia đã được áp dụng từ lâu và chứng minh được tác dụng.

“Khác biệt lớn nhất của người tham gia giao thông tại Việt Nam so với quốc tế là thói quen chạy xe. Nhiều người tham gia giao thông trên đường cao tốc nói riêng hay đường đô thị nói chung chưa nắm vững về luật, ý thức tham gia giao thông chưa tốt”, anh Quang Sơn khẳng định.

Chuyên gia lái xe an toàn Vinh Nguyễn (Ảnh: Hội An).

Anh Vinh Nguyễn (chuyên gia lái xe an toàn) đưa ra những nhận định về ý thức tham gia giao thông của người lái. Theo anh Vinh, việc chạy xe chậm nhưng cứ chiếm làn trái, sâu xa vẫn là câu chuyện của ý thức và văn hóa giao thông.

“Nếu nâng được ý thức, biết nhường đường và hiểu đúng về việc sử dụng làn đường, thì vấn đề này tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều”, anh Vinh Nguyễn khẳng định.

Cũng theo anh Vinh, việc sử dụng làn sát dải phân cách làm làn vượt xe chỉ nên áp dụng với những cao tốc đủ điều kiện.

Anh Vinh cho rằng, với những cao tốc có 2 làn đường thì chưa đủ yếu tố kỹ thuật để tổ chức giao thông như trên.

Từng tham gia giao thông trên đường cao tốc tại nhiều quốc gia trên thế giới, anh Vinh Nguyễn nhận định:

“Ở nhiều nước, cao tốc có 3 hoặc 4 làn. Họ có thể dành hẳn một làn cho việc vượt mà vẫn còn đủ không gian cho các phương tiện khác di chuyển. Điều kiện hạ tầng khác nhau thì cách áp dụng cũng cần khác nhau”, anh Vinh Nguyễn chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuyên gia lái xe an toàn này còn đưa ra những nhận định về hệ thống biển báo trên cao tốc.

Theo anh Vinh, hệ thống biển báo trên cao tốc tại Việt Nam nên được thiết kế đồng nhất để người lái tiện quan sát và tuân thủ. Cần có sự chuẩn hóa hệ thống biển báo trên cao tốc.

Anh Quốc Hùng (Hào Nam, Hà Nội), người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho biết rất ủng hộ cách tổ chức giao thông mới trên cao tốc.

Anh Hùng cho rằng, việc các tài xế liên tục “ra vào” làn trên cao tốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Việc bố trí làn sát dải phân cách để vượt sẽ khiến việc tham gia giao thông trên cao tốc văn minh hơn.

Người lái này cho rằng, bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cơ quan chức năng cần hướng dẫn người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về cách tổ chức làn đường trên cao tốc.

Cơ quan chức năng, cơ sở đào tạo lái xe cũng nên đưa nội dung này vào giảng dạy cho học viên. Việc làm này sẽ tạo thói quen tham gia giao thông văn minh trên cao tốc ngay từ khi bắt đầu học lái xe.