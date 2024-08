"Creta bản 3 hàng ghế" sắp được nâng cấp, có thể thay thế Stargazer X?

Mới đây, Hyundai đã công bố những bức ảnh đầu tiên về phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Alcazar và bắt đầu cho phép người tiêu dùng Ấn Độ đặt cọc sản phẩm này. Đây là mẫu xe 3 hàng ghế dùng chung nền tảng khung gầm của Creta thế hệ thứ hai - chiếc crossover hạng B quen thuộc đối với khách hàng Việt Nam.

Alcazar có trục cơ sở dài hơn 150mm so với Creta (Ảnh: Hyundai).

Bước sang đời 2024, ngoại thất của Alcazar trở nên vuông vức và bớt rối mắt hơn đáng kể so với bản hiện hành, đặc biệt là phần đầu xe.

Điểm nhấn trên "gương mặt" nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đầu xe có đồ họa chữ "H", tương đồng với chiếc A-CUV Exter. Lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu nối liền cụm đèn pha LED dạng chóa phản xạ lại chịu ảnh hưởng từ chiếc Creta "facelift".

Bên dưới là tấm ốp bảo vệ gầm giả nhôm được phóng to và tạo hình cứng cáp, nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn của chiếc xe gầm cao.

Các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô rõ nét và cơ bắp hơn trước (Ảnh: Hyundai).

Thân xe chỉ được tinh chỉnh nhẹ ở một vài chi tiết như la-zăng 18 inch phay kim cương, thanh ray nóc và tấm ốp bậc lên xuống màu bạc. Mảng nhựa sần bao quanh hốc bánh xe nay được sơn đen, góp phần khiến diện mạo của Alcazar 2024 cao cấp và thể thao hơn.

Hệ thống phanh đĩa được trang bị trên cả bốn bánh xe (Ảnh: Hyundai).

Vòng ra phía sau, hình ảnh chữ "H" đặc trưng còn được áp dụng cho hệ thống đèn full-LED kéo dài từ trái sang phải, thế chỗ cụm đèn dễ gây liên tưởng tới Ford Everest thế hệ tiền nhiệm. Cửa hậu, cánh lướt gió và cản xe kèm cụm ống xả kép đều là những bộ phận mới.

Hệ thống đèn mới giúp chiếc Alcazar "nở hậu" (Ảnh: Hyundai).

Về kích thước, ngoại trừ chiều dài tổng thể dự kiến nhỉnh hơn đôi chút so với mức 4.500mm trước đây thì các thông số như chiều rộng 1.790mm, chiều cao 1.675mm và trục cơ sở dài 2.760mm - kém Stargazer X 20mm - dự kiến không đổi. Khoảng sáng gầm đạt 200mm.

Tương tự đời xe hiện tại, gần như toàn bộ khoang lái của Creta mới sẽ được sử dụng cho Alcazar 2024. Điểm nâng cấp đáng giá nhất là cụm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch hoặc 10,25 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây liền mạch với nhau.

Nội thất của Alcazar mới tiếp tục là một bản sao của Creta (Ảnh: CarWale).

Nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc, mẫu xe Hàn Quốc này còn sở hữu một danh sách dài các tiện nghi như: điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống thông gió hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống 8 loa Bose, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, hệ thống lọc không khí, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn viền nội thất 64 màu và đề máy từ xa.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Trên phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai được lắp đặt cặp ghế độc lập cùng một bệ tỳ tay trung tâm cỡ lớn tích hợp sạc không dây chuẩn Qi và hộc đựng cốc. Những "đồ chơi" khác ở khu vực này còn có cửa gió điều hòa, cổng sạc USB Type-C, rèm che nắng chỉnh cơ, gối tựa đầu và bàn gập cỡ nhỏ ở lưng ghế trước.

Hàng ghế thứ hai trên Alcazar có phần cao cấp hơn nhưng không rộng rãi bằng nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ (Ảnh: CarWale).

Sở hữu khoảng sáng trên đầu khá tốt, song hàng ghế thứ ba của chiếc Hyundai này chỉ phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn. Cả hai hành khách sẽ được phục vụ bởi các hộc đựng cốc và ngăn chứa đồ, cổng sạc USB và cửa gió điều hòa đi kèm núm xoay điều chỉnh mức gió.

Người dùng buộc phải đẩy hàng ghế thứ hai hết cỡ về phía trước nếu muốn "nhét" một người lớn ở hàng ghế cuối cùng (Ảnh: CarWale).

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 180 lít (Ảnh: CarWale).

Ở phương diện an toàn, Alcazar 2024 sẽ được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense gồm hàng loạt tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa/gần và cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa.

Hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến phía sau và 6 túi khí vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, riêng cảm biến phía trước và camera 360 độ hỗ trợ hiển thị điểm mù chỉ có mặt trên một số phiên bản nhất định.

Alcazar áp đảo Stargazer về số lượng tính năng an toàn (Ảnh: CarWale).

Tại thị trường tỷ dân, Hyundai tiếp tục cung cấp tùy chọn động cơ xăng Smartstream 1.5L tăng áp (158 mã lực/253Nm) và dầu CRDi 1.5L hút khí tự nhiên (114 mã lực/250Nm) cho Alcazar "facelift". Cả hai đều có thể kết hợp với hộp số sàn thông minh (iMT) 6 cấp, trong khi hộp số tự động sẽ là loại ly hợp kép 7 cấp đối với bản máy xăng hoặc tự động 6 cấp đối với bản máy dầu.

Bên cạnh chế độ lái Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường) và Sport (Thể thao), mẫu crossover sử dụng hệ dẫn động cầu trước này còn có 3 chế độ kiểm soát lực kéo là Snow (Tuyết), Mud (Bùn) và Sand (Cát).

Động cơ dầu 1.5L của Alcazar từng xuất hiện trên Kia Carens thế hệ hiện hành tại Việt Nam (Ảnh: CarWale).

Alcazar mới sẽ được bán ra với 4 phiên bản là Executive, Prestige, Platinum và Signature. Giá bán chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/9 sắp tới, nhiều dự đoán cho rằng con số sẽ tăng nhẹ so với mức 1,678-2,128 triệu Rupee (tương đương 500-634 triệu đồng) hiện nay.

Tại nước ta, Hyundai Thành Công đang phân phối dòng xe 3 hàng ghế là Stargazer và biến thể Stargazer X, nhưng bộ đôi này chưa tạo ra đột phá về doanh số. Giá bán cạnh tranh và trang bị ổn chưa đủ thuyết phục khách hàng Việt, khi mà dòng Stargazer dường như chưa hợp mắt về kiểu dáng.

Trong khi đó Creta lại khá được đón nhận nên mẫu xe "anh em" Alcazar hứa hẹn sẽ nối tiếp thành công ấy nếu được đưa về Việt Nam. Kịch bản Hyundai Alcazar được đưa về nước ta để thay thế cho Stargazer X hoàn toàn có thể xảy ra, theo nhận định của giới chuyên gia.