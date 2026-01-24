Xe máy khó khởi động khi trời lạnh và những hiểu lầm tai hại

Miền Bắc đang bước vào đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, với những nơi có thể xuống 5-7 độ, thậm chí là 0 độ. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến hàng loạt mô tô, xe máy gặp hiện tượng khó khởi động vào buổi sáng và người dùng cần nắm rõ nguyên nhân cũng như cách sử dụng để tránh gây hại cho phương tiện.

Nguyên nhân xe máy khó khởi động khi trời lạnh

Theo giới chuyên gia, mô tô và xe máy khó khởi động hoặc có tiếng nổ không đều vào buổi sáng chủ yếu do động cơ bị nguội. Đặc biệt khi trời lạnh, bộ phận đánh lửa càng gặp ảnh hưởng, khiến nhiên liệu khó bị đốt cháy, từ đó gây ra hiện tượng trên.

Mô tô, xe máy để qua đêm thường khó khởi động vào trời lạnh hoặc có tiếng nổ không đều (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cụ thể hơn, khi nhiệt độ xuống thấp và động cơ không được đề nổ trong 6 giờ trở lên, khả năng bay hơi của nhiên liệu giảm khiến hỗn hợp hòa trộn nhiên liệu và không khí thường không đủ đậm đặc, như lúc máy nóng hay thời tiết ấm.

Điều này tạo ảnh hưởng tới khả năng đề nổ của động cơ, đặc biệt với các dòng xe máy cũ không có công nghệ phun xăng điện tử, sử dụng chế hòa khí.

Một số hiểu lầm tai hại và cách xử lý khi xe khó nổ máy do trời lạnh

Khi xe máy khó khởi động vào trời lạnh, một số người dùng có thói quen bấm nút đề liên tục. Điều này là không nên bởi thao tác này có rủi ro gây cháy/hỏng củ đề hoặc rơ-le đề (với xe ga) và rút cạn bình ắc-quy nhanh chóng, dẫn đến tốn kém chi phí sửa chữa.

Thay vào đó, người dùng nên sử dụng cần đạp (nếu có) và đạp khởi động (đạp mồi) trước khi đề nổ để các chi tiết bên trong động cơ thoát khỏi tình trạng tĩnh, cung cấp dầu và làm nóng các chi tiết. Với các mẫu mô tô, người dùng có thể áp dụng kỹ thuật đẩy nổ (gài số 2 hoặc 3, bóp côn, đẩy chạy và nhả côn bất ngờ).

Với các dòng xe ga không có cần đạp, trước khi nổ máy hãy bật khóa điện và vặn tay ga hết hành trình vài lần, nhằm giúp hỗn hợp hòa trộn xuống buồng đốt.

Nếu khởi động bằng nút đề mà máy không nổ, người dùng nên chờ từ 10 đến 20 giây sau mới thực hiện lại thao tác. Mỗi lần khởi động không nên ấn giữ nút đề quá 3 giây, do dễ gây hại tới củ đề hoặc ắc-quy (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong trường hợp đề nổ thành công vào trời lạnh nhưng xe có tiếng nổ không đều, một số người dùng có thói quen vặn ga liên tục hoặc sử dụng luôn. Điều này có thể gây hại cho các chi tiết động cơ, do dầu máy thường lắng đọng khi động cơ để qua đêm.

Đây cũng là nguyên nhân tạo ra hiện tượng “giật cục” khi mới vận hành trong thời tiết lạnh. Nhiệt độ thấp làm giảm khả năng bôi trơn của dầu nhớt, cũng như khiến nhiệt độ buồng đốt chưa đạt được độ nóng cần thiết.

Do đó vào buổi sáng, người dùng nên cho xe vận hành ở chế độ Garanti (nổ máy không tải) khoảng 1-2 phút, do đầu nhớt cần thời gian làm nóng và lưu chuyển tới các bộ phận, đặc biệt là đầu bò (nắp quy-lát).

Việc vặn ga liên tục khi dầu máy chưa lên tới nắp quy-lát gây ra tình trạng thiếu bôi trơn trầm trọng, dẫn đến mài mòn nhanh các chi tiết động cơ (piston, xi-lanh, bạc đạn). Lâu dài sẽ làm hỏng toàn bộ động cơ, giảm tuổi thọ và thậm chí gây cháy nổ.