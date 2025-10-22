Cơ hội sở hữu VinFast VF 3 với loạt ưu đãi trong tháng 10

Mini SUV linh hoạt trên phố thị

Hơn 1 năm ra mắt thị trường ô tô Việt, VinFast VF 3 hiện là dòng xe bán chạy nhất trên thị trường. Hết tháng 9, gần 31.400 chiếc đã đến tay khách hàng kể từ đầu năm.

Anh Quang Minh, một kỹ sư làm việc tại Hà Nội vừa sở hữu mẫu mini SUV Việt. Một tuần trải nghiệm VF 3 mang lại cho anh cảm giác thoải mái và dễ chịu. “Chiếc xe này linh hoạt trong phố. Bán kính quay đầu thấp nên việc xoay trở trong những con ngõ nhỏ hay khi tắc đường trở nên dễ dàng hơn", anh Minh nói.

Sự tiện lợi của VF 3 cũng được reviewer (người trải nghiệm đánh giá) Vinh Vật Vờ đánh giá cao. Anh Vinh là một trong những chủ xe tiên phong và ấn tượng với VF 3 sau khi trải nghiệm đỗ xe dễ dàng trong thực tế. Anh cũng cho rằng thiết kế của xe giúp người lái dễ dàng ra vào, ngay cả khi đỗ sát lề đường hay sát một chiếc xe khác.

VF 3 được nhiều người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Ngoài ra, anh Minh nhận xét tầm nhìn của xe bao quát, gần như không có điểm mù - điểm hiếm có trong phân khúc xe mini.

“Kính lớn, cột A nhỏ, kết hợp với hai kính bên kéo dài tạo ra một không gian nhìn rất rộng. Thiết kế này, cùng với gầm xe cao, tạo cảm giác thoáng đãng và an tâm, phù hợp với những người mới bắt đầu lái xe”, anh Minh cho biết.

Dù có thiết kế nhỏ gọn, VF 3 vẫn mang đến sự phấn khích khi cầm lái với cảm giác tăng tốc đặc trưng của xe điện. Nhiều người dùng cũng phải ngạc nhiên trước khả năng vận hành của chiếc mini SUV này.

Anh Đăng Vũ nhận thấy sự khác biệt lớn ở nước ga đầu của VF 3: “Gia tốc của xe điện rất tốt. Tôi ấn tượng với độ mượt và bứt tốc tốt của VF 3 ở vận tốc dưới 60 km/h”, anh Vũ nhận xét.

Hiện thực hóa nhu cầu di chuyển với chi phí tối ưu

Từng thực hiện nhiều hành trình xuyên Việt bằng VF 3, chủ kênh A7 TV cho rằng chiếc xe này không chỉ là phương tiện mà còn là hiện thực hóa “ước mơ di chuyển” của người dùng Việt với chi phí tối ưu.

“Rất nhiều người mơ ước một chiếc ô tô để phục vụ gia đình mình, VF 3 là lựa chọn thích hợp. Đây là một chiếc xe đáng tin cậy để gia đình sử dụng”, kênh A7 TV nhận định.

Nhiều người dùng cho biết, VinFast VF 3 đang được miễn phí sạc tại trạm của V-Green cho tới hết tháng 6/2027, khiến chi phí nhiên liệu gần như bằng 0. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe cũng được ghi nhận phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người dùng.

Hàng loạt ưu đãi khi mua VF 3 dịp này (Ảnh: VinFast).

“Dùng VF 3 không cần bảo dưỡng nhiều do không có chi tiết hao mòn. Hơn nữa, 12.000 km mới phải đi bảo dưỡng một lần. Nhờ vậy mà tôi có thể tiết kiệm thêm thời gian cho công đoạn bảo dưỡng”, anh Đức Hoàng, một chủ xe ở TPHCM cho biết.

Mẫu xe này đang có mức ưu đãi từ VinFast, tạo cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều khách hàng. Từ mức giá niêm yết 299 triệu đồng, tất cả khách hàng đang được giảm 4%; đồng thời tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt và được lựa chọn màu nâng cao miễn phí (chi phí thông thường là 8 triệu đồng) nếu mua xe trong tháng 10.

Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, người dùng được ưu đãi thêm 5 triệu đồng. Chủ xe đăng ký ở Hà Nội và TPHCM còn được tặng thêm 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Nếu lựa chọn trả góp, khách hàng có thể vay tới 80% giá xe, lãi suất ưu đãi hơn thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu.

Với thiết kế cá tính, năng động, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sở hữu, sử dụng rẻ, VF 3 được đánh giá là sự lựa chọn giúp người dùng tự do thể hiện phong cách sống và trải nghiệm giá trị lớn trên mỗi hành trình.