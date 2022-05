Chưa bán ở Việt Nam, Outlander 2022 đã bị triệu hồi vì lý do an toàn

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết, những xe Mitsubishi Outlander bị triệu hồi có thể bị lỗi ở bộ rút khóa tự động (ALR) của cụm dây an toàn tại vị trí ghế phụ và hàng ghế sau. Bộ phận này có thể không hoạt động trước khi dây an toàn được thu lại hết, làm giảm khả năng bảo vệ.

Mitsubishi Outlander 2022 bị triệu hồi vì dây đai an toàn (Ảnh: Autoevolution).

Số lượng xe trong diện triệu hồi là 2.865 chiếc tại riêng thị trường Mỹ, được sản xuất từ 2/2 đến 2/3/2022. Đây là sản phẩm mới nhất của dòng Mitsubishi Outlander, chưa được phân phối tại thị trường Việt Nam. Các xe trong diện bị ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế miễn phí.

Không riêng Mitsubishi, một số hãng xe khác cũng phải triệu hồi với lỗi tương tự. Điểm chung là bộ khóa an toàn đều được cung cấp bởi công ty cung ứng Autoliv. Trước đó, Land Rover, Mercedes, Toyota, Lamborghini… đã tiến hành triệu hồi để thay thế các xe bị ảnh hưởng.