Chủ xe VinFast VF 7 thực hiện hành trình vượt 50.000km xuyên qua 3 châu lục

Ngày 25/10, anh Nguyễn Thanh Hải - còn được biết đến với cái tên Hải Kar, chủ kênh Trà đá ô tô đã khởi hành cùng chiếc VinFast VF 7 lên đường thực hiện chuyến đi xuyên lục địa.

Xuất phát từ Hà Nội, anh Hải cùng “người bạn đường” VF 7 dự kiến sẽ di chuyển qua 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 3 châu lục, với tổng quãng đường dự kiến lên tới 50.000km.

Anh Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) đã lên đường thực hiện chuyến đi xuyên lục địa 50.000km (Ảnh: Facebook Vinh Nguyễn Thế).

Từ Việt Nam, chủ xe này đi qua Lào, Trung Quốc, vượt qua Mông Cổ, sau đó tới Nga. Từ đây, anh Hải dự định 2 phương án lộ trình tùy theo thời tiết: qua Estonia để đến các nước Bắc Âu, sau đó tới các nước Tây Âu; hoặc đi từ Nga qua Gruzia để vào châu Âu.

Các nơi dự kiến đi qua bao gồm Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Croatia, Bosnia… và một số nước Đông Âu khác. Hành trình tiếp tục tại các nước châu Phi và kết thúc tại Morocco.

Chuyến đi của anh Hải cùng chiếc VinFast VF 7 là một hành trình chưa từng có đối với ô tô điện VinFast. Lần đầu tiên, một người dùng mang chiếc xe “make in Vietnam” qua nhiều đất nước như vậy.

Đồng thời, đây sẽ là thử thách lớn với VF 7, khi tiềm năng vận hành của mẫu xe điện này được thử thách qua hàng loạt địa hình di chuyển khác nhau.

Với anh Hải, đây là một chuyến đi đã ấp ủ từ nhiều năm trước. Chiếc VF 7 của anh thuộc phiên bản Plus, được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 349 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm (phiên bản 2 cầu), với quãng đường di chuyển lên tới hơn 430 km/lần sạc.

Hiện tại, anh Hải đã tới Côn Minh (Trung Quốc) (Ảnh: Facebook Trà đá ô tô).

Theo anh Hải, đây là khoảng di chuyển hợp lý cho chuyến đi. Trước khi thực hiện hành trình, anh Hải đã nghiên cứu về vấn đề sạc điện tại các quốc gia dự kiến sẽ đi qua, chuẩn bị trước bộ sạc nhanh, sạc chậm, các bộ chuyển đổi cần thiết và thậm chí cả máy phát điện cho trường hợp xấu nhất.

Vị chủ xe còn cẩn thận chuẩn bị các công cụ hỗ trợ giao tiếp bằng các thứ tiếng trong trường hợp cần tìm trạm sạc, nơi nghỉ ngơi...

Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh Hải đã lắp giá nóc, thay thế một bộ mâm rally tiêu chuẩn với kích thước nhỏ hơn nguyên bản VF 7, đi kèm bộ lốp gai địa hình nhằm gia tăng khả năng chinh phục những tuyến đường khó.

Ngoài ra, anh đã lắp đặt thêm một bộ tời phía sau xe, đề phòng trường hợp cần nhờ xe kéo nếu gặp đường tuyết khó di chuyển. Còn lại, anh hầu như không thay đổi thêm vì cho rằng xe nguyên bản là phù hợp nhất cho hành trình này.

Chuyến đi của anh Hải nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu xe, nhất là những người dùng xe điện. Trước đó, cộng đồng chủ xe VinFast cũng đã nhiều lần chinh phục hành trình xuyên quốc gia, ví dụ như hành trình “The Ultimate Rally” đi qua 5 nước Đông Nam Á của nhóm chủ xe VF 9, hay chuyến phiêu lưu tới Tây Tạng của đoàn chủ xe VF 8 trong gần 1 tháng…

Dự kiến, anh Hải cùng chiếc VF 7 sẽ thực hiện hành trình trong khoảng 4,5 tháng và quay trở lại Việt Nam vào tháng 2/2026. Hiện tại, anh đã tới Côn Minh (Trung Quốc). Đây hứa hẹn là một chuyến đi đáng quan tâm với nhiều thử thách cả với người lái lẫn VinFast VF 7.