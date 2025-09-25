Chủ xe VinFast Feliz 2025: “Chất lượng vượt mong đợi”

Đối với anh Ngô Mạnh Quân (40 tuổi, một họa sĩ thiết kế đồ họa tại Hà Nội), quyết định lựa chọn xe máy điện Feliz - dòng xe thiết kế 2 pin vừa ra mắt của VinFast - vừa là sở thích cá nhân và cũng là kết quả của niềm tin vào chất lượng xe VinFast.

Chiếc VinFast Feliz của anh Ngô Mạnh Quân (Ảnh: NVCC).

“Gia đình tôi hiện sử dụng hai chiếc xe điện VinFast. Vợ và con gái tôi đang sử dụng các dòng xe điện của hãng nên tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng”, anh giải thích.

Ban đầu, anh Quân dự định mua một mẫu xe khác. Tuy nhiên, khi biết tin hãng sắp ra mắt Feliz, anh quyết định chờ đợi để mua phiên bản mới này. “Vợ tôi đang dùng phiên bản Feliz trước đây, mọi thứ đều rất ổn nên tôi quyết định chờ”, anh Quân nói.

Theo anh Quân, thiết kế của VinFast Feliz mới phù hợp với môi trường giao thông đô thị phức tạp. Với kích thước tổng thể chiều dài 1.920mm, chiều rộng 694mm, chiều cao 1.140mm, cùng gầm xe cao 141mm và yên xe 780mm, chiếc xe mang tới sự thoải mái cho anh.

Cốp xe rộng rãi giúp người dùng để đồ tiện lợi (Ảnh: NVCC).

“Feliz rất hợp với nam giới. Bánh xe lớn và gầm cao, giúp chiếc xe nổi bật trong đám đông, lại tạo cảm giác chắc chắn khi điều khiển”, anh Quân nhận định.

Ở phiên bản 2025, VinFast Feliz được phân phối với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, hiện đại, bao gồm đen bóng, trắng ngọc trai, vàng cát, xanh oliu, và xanh rêu. Sự đa dạng về màu sắc giúp người dùng dễ dàng thể hiện cá tính riêng. Anh Quân còn lựa chọn trang trí thêm decal để tạo điểm nhấn cho xe.

Về khả năng vận hành, Feliz được trang bị động cơ công suất tối đa lên tới 2.800W. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 70km/h. Theo trải nghiệm của anh Quân, tốc độ này phù hợp đi trong phố. Khả năng tăng tốc của xe được anh mô tả là nhanh, đều.

“Khả năng leo dốc của xe ấn tượng. Điều này quan trọng khi cần lên xuống các hầm gửi xe, nơi đòi hỏi mô-men xoắn lớn ngay lập tức. Việc đánh lái và di chuyển trong phố cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái nhờ thiết kế cân đối và hệ thống giảm xóc ổn định”, anh Quân chia sẻ.

Feliz 2025 còn sở hữu các trang bị hiện đại như đèn pha LED Projector và toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn tối đa trong điều kiện ánh sáng yếu. Xe còn đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Về vấn đề sạc pin, từ trải nghiệm với những dòng xe máy điện VinFast, anh Quân không gặp trở ngại. Quy trình sạc tại nhà theo anh là đơn giản và tiện lợi. “Mỗi chiều đi làm về tôi cắm sạc, đến khi ngủ rút sạc pin cũng vừa đầy”, anh kể lại.

Ngoài ra, anh Quân cũng đánh giá tầm vận hành của xe là phù hợp. VinFast Feliz sử dụng loại pin LFP với dung lượng 2,4 kWh, và có tùy chọn lắp thêm 1 pin 2,4 kWh nữa. Như vậy, quãng đường di chuyển tối đa cho 1 lần sạc là 134km (với 1 pin) và lên tới 262 km/lần sạc khi lắp thêm pin phụ.

Vị khách hàng cũng nhận xét, so với chất lượng hoàn thiện, Feliz có mức giá cạnh tranh trên thị trường. “25,9 triệu đồng mà đi kèm chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Feliz mang lại sự yên tâm lớn cho người dùng như tôi”, anh Quân chia sẻ.

Khách hàng mua xe máy điện VinFast đang được hưởng nhiều ưu đãi. Cụ thể, hãng hỗ trợ 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng trên toàn quốc.

Cùng đó, chủ xe có thể lựa chọn mua Feliz trả góp với tỷ lệ vay lên tới 80% (khách hàng sử dụng cho mục đích cá nhân) và 90% (khách hàng sử dụng để tham gia Xanh SM Platform).