Chủ xe VF 9: Nội thất rộng rãi, nhiều công nghệ, tiết kiệm chi phí vận hành

“Mạnh mẽ nhưng vẫn đủ điềm tĩnh”

Mới đây, anh Vũ Văn Long, một doanh nhân tại Hà Nội đã thực hiện chuyến đi xuyên Việt đến TPHCM bằng VF 9. Chuyến đi hơn 1.700km giúp anh thêm hiểu và tận hưởng trọn vẹn những giá trị cao cấp trên mẫu xe này.

“Chiếc xe có gầm bệ chắc chắn, mang lại sự yên tĩnh gần như tối đa. Ngoài ra, khả năng ổn định thân xe, dập tắt dao động của VF 9 cũng rất tốt”, anh Long chia sẻ.

Theo anh Long, mặc dù có sức mạnh động cơ 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, nhưng cách vận hành của VF 9 lại mang tới cảm giác chắc chắn, êm ái và ổn định trong hành trình dài.

“VF 9 là một chiếc xe có hiệu năng lớn nhưng những người ngồi trong xe vẫn cảm thấy thoải mái. Khi lái, tôi vẫn cảm nhận được độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong hành trình dài”, vị chủ xe nói.

Thiết kế sang trọng của VF 9 (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 9 còn được trang bị hàng loạt tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, mang đến trải nghiệm an toàn cho chủ xe.

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng, đồng thời là chủ xe VF 9 cho biết VF 9 có hệ thống trợ lực điện, camera 360, các tính năng ADAS…, những tiện ích này giúp anh xử lý công việc thuận tiện hơn, nhất là khi phải chạy xe liên tục.

Tiết kiệm hơn 220 triệu đồng, nuôi xe nhẹ nhàng

Bên cạnh khả năng vận hành và không gian được nhiều người dùng đánh giá cao, VF 9 còn khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về chi phí sở hữu một mẫu SUV cỡ lớn.

Cụ thể, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu xe theo phương thức trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu. Người mua còn có thêm lựa chọn thanh toán trực tiếp và nhận mức ưu đãi 10% giá xe. Trong tháng 5, các khách hàng mang xe xăng đổi lấy xe điện được nhận thêm ưu đãi 3% giá trị xe. Nhờ các chính sách này, người dùng tiết kiệm tới 220 triệu đồng so với giá niêm yết.

“Tính tổng các khoản hỗ trợ của hãng và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước với xe điện, giá ra biển VF 9 chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng”, anh Hoàng Phương (Hà Nội) cho biết.

Mẫu xe VF 9 có chi phí vận hành thấp (Ảnh: VinFast).

Chi phí vận hành của VF 9 gần như được đưa về mức tối thiểu nhờ chính sách miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029. Trong khi đó, chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000km giúp chủ xe yên tâm hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh chi phí vận hành thấp, VF 9 còn giúp người dùng tiết kiệm hơn ở khâu bảo dưỡng nhờ mốc 15.000km mới cần đưa xe đi kiểm tra định kỳ. Cùng với mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ trên cả nước, nhiều chủ xe đánh giá việc sử dụng xe đường dài trở nên thuận tiện hơn đáng kể.

Thoải mái khi cầm lái và “nhẹ đầu” về chi phí, nhiều chủ xe nhận xét, VF 9 đã thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc sử dụng một mẫu SUV full-size cho công việc và cuộc sống.