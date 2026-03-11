Chủ nhân của bộ sưu tập 11 xe VinFast

Xe điện mở ra hướng đầu tư mới

Sinh năm 1987, anh Lê Văn Quyền hiện sinh sống tại Hà Nội. Anh có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực máy tính và homestay. Ý tưởng cho thuê xe của anh bắt đầu hình thành khi VinFast chính thức ra mắt các dòng xe điện, đặc biệt là VF 9.

Anh Lê Văn Quyền (Hà Nội) nhận thấy tiềm năng của xe điện khi VF 9 được giới thiệu tới khách hàng Việt (Ảnh: VinFast).

“Khi xe điện ra đời, tôi nhận ra đây là một mô hình có thể kiểm soát tốt rủi ro và chi phí”, anh nhận định.

Theo anh Quyền, xe điện VinFast được tích hợp phần mềm quản lý thông minh cho phép chủ xe theo dõi vị trí, hành trình, điểm sạc và thời gian dừng xe theo thời gian thực.

Chi phí vận hành thấp cũng là lý do quan trọng khiến anh Quyền quyết định đầu tư. Theo anh, xe điện chỉ tốn vài trăm nghìn đồng cho mỗi kỳ bảo dưỡng (hiện tại là mỗi 15.000km hoặc 1 năm).

Vì vậy, từ chiếc xe VF 9 đầu tiên, anh Quyền dần mở rộng quy mô. Đến nay, anh sở hữu tổng cộng 11 xe VinFast, bao gồm các dòng VF 3, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Trong đó, VF 9 là dòng xe chiếm số lượng lớn nhất với 4 chiếc, VF 8 có 3 chiếc, các mẫu còn lại được phân bổ linh hoạt để phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong số dàn xe điện cho thuê của anh Quyền, chiếc VF 9 hướng đến khách hàng cao cấp, hàng tháng doanh thu mỗi chiếc khoảng 30-40 triệu đồng. VF 8 phù hợp với nhóm khách gia đình, khách đi công tác hoặc các chuyến đi ngắn. VF 6 và VF 7 phục vụ nhóm khách hàng trẻ, di chuyển linh hoạt. VF 3 là xe nhỏ nhất nhưng cho tỷ suất lợi nhuận cao nhất với giá thuê chỉ khoảng 450.000-500.000 đồng/ngày, vốn đầu tư chỉ tầm 300 triệu đồng, giúp thời gian hoàn vốn ngắn hơn.

Sau hơn 2 năm đầu tư, anh Quyền cho biết đã thu hồi được hơn một nửa vốn ban đầu. “Với VF 9, tôi đã thu hồi khoảng 550-600 triệu đồng. Nếu kinh doanh không hiệu quả thì tôi không thể mở rộng từ 1-2 xe lên 11 xe như bây giờ”, anh Quyền cho biết.

Nếu tiếp tục đầu tư vẫn chọn xe điện

Tư vấn về việc chọn xe, theo anh Quyền, người mua hay thuê xe điện hiện nay nên cân nhắc kỹ bối cảnh mục đích sử dụng, tần suất di chuyển và điều kiện vận hành thực tế để lựa chọn xe phù hợp.

Mỗi chiếc xe VinFast sẽ phù hợp với bối cảnh sử dụng khác nhau. Với người đi nhiều cao tốc, liên tỉnh, anh Quyền khuyên nên ưu tiên những mẫu xe có thân xe dài, độ đầm cao và nhiều tính năng hỗ trợ lái như VF 7, VF 8, VF 9. Xe càng ổn định ở tốc độ cao thì càng ít mệt mỏi khi lái đường dài, đặc biệt là ban đêm.

Ngược lại, nếu chủ yếu di chuyển trong đô thị, ngõ phố, xe nhỏ gọn như VF 3, VF 5, VF 6 lại là lựa chọn hợp lý hơn. Xe dễ xoay trở, đỗ xe thuận tiện, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đủ an toàn cho nhu cầu hằng ngày.

Anh Quyền cho rằng các dòng xe VinFast có ưu thế về tính năng an toàn chủ động (Ảnh: VinFast).

Ngoài ra, theo anh Quyền, xe điện hiện nay có lợi thế lớn về các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm... “Khi chưa lái quen, nhiều khách nghĩ xe bị lỗi nhưng thực chất đó là tính năng bảo vệ người lái. Hiểu xe thì sẽ thấy nó rất đáng giá”, anh Quyền chia sẻ.

Anh Quyền cho biết, trong điều kiện tắc đường, xe điện thể hiện rõ ưu thế tiết kiệm năng lượng, điều hòa hoạt động hiệu quả, không gây ồn và không mùi.

“Tắc đường vài tiếng với xe điện không vấn đề gì, không hao nhiên liệu như xe xăng. Khi đã quen sử dụng xe điện, đa số khách đều đánh giá cao và quay lại thuê tiếp”, anh đánh giá.

Từ kinh nghiệm vận hành đội xe lớn, anh Quyền cũng đưa ra một số lưu ý theo kinh nghiệm của cá nhân anh: nên sạc khoảng 80-90% cho nhu cầu hằng ngày, chỉ sạc đầy khi đi xa, đồng thời tránh để pin cạn kiệt trong thời gian dài.

Anh Quyền khẳng định, nếu tiếp tục đầu tư, anh vẫn ưu tiên xe điện. “Xe điện giúp tôi kiểm soát tốt, chi phí thấp, rủi ro ít hơn xe xăng. Đó là lý do tôi gắn bó và mở rộng đến hôm nay”, anh Quyền bày tỏ.