Denza Z: Thiết kế kiểu Maserati, sức mạnh Lamborghini, giá như xe Toyota

Theo BYD, dòng sản phẩm Denza Z sẽ hướng đến chinh phục khách hàng toàn cầu. Denza Z sẽ có cấu hình đa dạng, gồm: coupe, mui trần và một phiên bản dành cho đường đua.

Cũng theo thương hiệu đến từ Trung Quốc, Denza Z sở hữu hệ thống truyền động điện hiệu suất cao và hệ thống điện tử phức tạp.

Mẫu Denza Z mui trần vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 (Ảnh: Denza).

Denza Z được phát triển dưới sự dẫn dắt của cựu Giám đốc thiết kế Wolfgang Egger của Audi. Ông cũng là người đang chịu trách nhiệm về kiểu dáng của các thương hiệu Fang Cheng Bao và YangWang thuộc BYD.

Đặc biệt, phiên bản mui trần của Denza Z khiến khách hàng liên tưởng đến thiết kế của dòng xe Maserati GranCabrio Folgore.

So với phiên bản mui kín, Denza Z mui trần được tinh chỉnh một số chi tiết giúp tỷ lệ thân xe hài hoà và bắt mắt hơn. Mặc dù BYD chưa tiết lộ phần mui xe Denza Z khi được kéo lên, nhiều thông tin cho biết xe sử dụng hệ thống mui bằng vải.

Theo công bố của nhà sản xuất, dòng sản phẩm Denza Z được trang bị 3 mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh và có công suất khoảng 1.000 mã lực. Xe sử dụng hệ thống treo điện tử DiSus-M của BYD, hệ thống hỗ trợ lái xe “Eye of the God” mới nhất và pin xe tương thích với công nghệ sạc nhanh của BYD.

BYD đang có một hướng phát triển mới cho Denza Z khi định vị mẫu xe này cho thị trường quốc tế thay vì chỉ tập trung nội địa. Sau khi được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Denza sẽ có màn trình diễn tại sự kiện Goodwood Festival of Speed ở Anh.

Thiết kế của Denza Z có nhiều điểm tương đồng với xe thể thao Maserati (Ảnh: BYD).

Tại Trung Quốc, Denza Z mui trần có giá dự kiến từ 58.000 USD đến 73.000 USD, tương đương một số xe phổ thông của Toyota và thấp hơn nhiều các dòng siêu xe.

Mặc dù Denza Z sở hữu thiết kế bắt mắt, sức mạnh của một siêu xe, đi cùng giá bán rẻ, cảm giác lái thực tế cũng như độ bền của mẫu xe này vẫn là dấu hỏi.