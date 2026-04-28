Taxi bay thử nghiệm thành công trên bầu trời New York

Mẫu taxi bay Joby S4 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thành công từ Manhattan đến sân bay quốc tế John F. Kennedy vào ngày 27/4, mở ra hy vọng về một tương lai giao thông đô thị đột phá.

Nhà điều hành Joby Aviation kỳ vọng những chuyến bay tương tự sẽ sớm trở thành "chuyện thường ngày" trên khắp thế giới.

Joby S4, một phương tiện vận hành hoàn toàn bằng điện, có thiết kế tương tự một chiếc máy bay không người lái khổng lồ. Với khả năng chở 5 người (1 phi công và 4 hành khách), Joby S4 cất cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng, sau đó các cánh quạt sẽ nghiêng để đẩy phương tiện bay về phía trước.

Theo Joby Aviation, phương tiện này hoạt động êm ái hơn trực thăng truyền thống và không phát thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Taxi bay rút ngắn thời gian di chuyển giữa các sân bay trực thăng hiện có ở Lower, Midtown Manhattan với sân bay quốc tế John F. Kennedy xuống dưới 10 phút (Ảnh: Joby Aviation).

Công ty dự kiến phương tiện này sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các sân bay trực thăng hiện có ở Lower và Midtown Manhattan với sân bay quốc tế John F. Kennedy xuống dưới 10 phút, thay vì 1-2 giờ đồng hồ bằng ô tô hoặc taxi truyền thống.

Ông Kevin O’Toole, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Cảng New York và New Jersey, đơn vị vận hành các sân bay trong khu vực, nhấn mạnh: "Những chuyến bay này là bước tiến quan trọng giúp chúng tôi xác định cách công nghệ hàng không thế hệ mới phục vụ người dân New York và New Jersey".

Phương tiện có sức chứa 5 người, gồm 1 phi công và 4 hành khách (Ảnh: Joby Aviation).

Joby Aviation đã thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm khác từ năm 2023. Chiến dịch bay kéo dài 10 ngày lần này là một phần của Chương trình Thí điểm Tích hợp eVTOL của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Vào tháng 3 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã lựa chọn 8 chương trình thí điểm để thử nghiệm máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Các dự án này không chỉ tập trung vào dịch vụ taxi bay đô thị mà còn mở rộng sang vận tải hành khách liên vùng, chuyển phát hàng hóa, cứu trợ thực phẩm khẩn cấp, bay tự hành và phục vụ các hoạt động năng lượng ngoài biển, hứa hẹn một cuộc cách mạng trong ngành hàng không.