Chủ hãng taxi tiết lộ lý do đặt 300 xe Minio Green

Minio Green sẽ giải quyết nhu cầu di chuyển của đông đảo khách hàng

Doanh nghiệp của anh đặt mua 300 chiếc xe Minio Green ngay từ thời điểm GSM bắt đầu nhận cọc. Vì sao anh quyết định đặt mua xe số lượng lớn như vậy trong khi mẫu xe mới của VinFast còn chưa chính thức tới tay người dùng?

- Tôi đặt mua 300 xe Minio Green do đã có niềm tin với xe điện VinFast. Lavi Taxi đang vận doanh 95 xe VF 5 Plus và nhận được phản hồi tích cực từ phía hành khách sử dụng dịch vụ. Thời tiết ở Ninh Thuận rất nóng, nhưng VF 5 Plus vẫn hoạt động ổn định, đồng thời mang lại lợi nhuận tốt, nên tôi tự tin đặt mua số lượng lớn xe Minio Green để mở rộng kinh doanh.

Theo anh, dòng xe điện cỡ nhỏ như Minio Green sẽ được hành khách đón nhận ra sao?

-­ Kinh doanh mảng taxi một thời gian, tôi nhận ra lượng khách đón xe taxi đi tuyến ngắn cho 1-2 người rất đông. Minio Green với khả năng chở tối đa 4 người sẽ giải quyết được đúng nhu cầu này với mức chi phí thấp hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng di chuyển.

Lavi Taxi đặt cọc 300 xe Minio Green (Ảnh: VinFast).

Ở những vùng khai thác du lịch như Ninh Thuận, homestay thường nằm trong các con hẻm nhỏ, nên một chiếc xe nhỏ gọn như Minio Green càng trở nên hợp lý. Bề ngang đường khoảng 2m là xe có thể vào tận cửa để đón trả khách. Bên cạnh đó, Ninh Thuận có diện tích nhỏ, đi từ đầu này đến đầu kia chỉ khoảng 60km, nếu khách có nhu cầu đi tới các tỉnh thành lân cận thì chiếc xe vẫn có thể đáp ứng tốt.

Không riêng Ninh Thuận, VinFast Minio Green phù hợp với đô thị lớn nhưng hạ tầng chưa có sự đồng bộ giữa những cụm dân cư lâu đời với những khu dân cư mới. Mẫu xe này phù hợp với những con đường hiện hữu nhỏ, hẻm không thể mở rộng để các xe lớn di chuyển được. Nhìn chung, tiềm năng của VinFast Minio Green rất lớn.

Anh có lo một chiếc xe cỡ nhỏ sẽ không đủ sức "cày" hoặc không đủ tiện lợi cho dịch vụ taxi không, chẳng hạn như quãng đường di chuyển có thể không bằng một số mẫu xe cỡ lớn?

- Tôi không thấy lo mà thậm chí còn ngược lại. Kinh nghiệm từ việc kinh doanh xe điện VinFast thời gian qua giúp tôi tự tin khẳng định Minio Green phù hợp với doanh nghiệp chúng tôi và cũng phù hợp với điều kiện kinh doanh đặc thù của địa phương. Về sự tiện lợi, với mạng lưới trạm sạc V-Green như hiện nay thì sạc xe điện không còn là vấn đề.

Đặc thù của taxi là có thời gian trống giữa những lần đón - trả khách hay quá trình tài xế nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chợp mắt 15-20 phút để tỉnh táo hơn thì lúc đó họ cắm sạc là rất phù hợp. Thời gian đầu Lavi Taxi đưa VF 5 Plus vào vận doanh, nhiều tài xế cũng từng băn khoăn về việc sạc, nhưng giờ thì họ đã thấy quá ổn rồi.

Lựa chọn Limo Green là phương tiện vận doanh chủ lực

Từ góc độ chủ doanh nghiệp, anh đánh giá Minio Green sẽ có khả năng sinh lời như thế nào?

- Về góc độ kinh doanh, xe điện có chi phí vận hành hợp lý, với Minio Green sẽ còn rẻ hơn nữa vì kích thước nhỏ, công suất động cơ thấp và chủ yếu vận hành quãng ngắn.

Chi phí vận hành, bảo dưỡng xe điện hợp lý cho người dùng (Ảnh: VinFast).

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện rẻ. Đi tầm 12.000 km mới phải bảo dưỡng một lần.

Mua xe điện VinFast còn được miễn phí sạc đến tháng 6/2027 nên chi phí vận doanh gần như bằng 0. Mỗi tháng chỉ tốn 100.000-200.000 đồng để đưa xe vào xưởng dịch vụ làm bảo dưỡng.

Không chỉ Lavi Taxi, nhiều doanh nghiệp khác cũng muốn sớm đặt cọc đơn hàng lớn để có xe kinh doanh ngay. Ngoài ra, tài xế chạy dịch vụ cũng muốn tranh thủ chuyển đổi sang mẫu xe điện cỡ nhỏ này. Dù là mẫu xe nhỏ nhưng có vẻ Minio đang tạo ra những thay đổi lớn cho thị trường?

- Theo tôi, Minio Green là bước đột phá lớn trong ngành kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, thậm chí có thể thay đổi thói quen di chuyển.

Ví dụ 4 người bạn cùng đi ăn ở quán có sử dụng rượu, bia hay nhân viên công ty đi tiếp khách, khi về họ sẽ đi nhiều hướng khác nhau. Trong trường hợp này, sử dụng taxi như Minio Green là tối ưu nhất vì vừa an toàn, vừa đúng luật mà không sợ nắng, mưa hay gió lạnh nhưng chi phí lại thấp.

Cước phí VF 5 Plus là 10.000 đồng/km, thì chúng tôi dự kiến giá của Minio Green chỉ 8.000-8.500 đồng/km. Như vậy, có thể thấy đi lại bằng taxi với nhiều ưu điểm nhưng chi phí phù hợp mức sống của đa số người dân địa phương.

Sau đợt cọc đầu tiên với 300 xe Minio Green thì anh có tính toán bổ sung thêm các dòng VinFast Green trong thời gian tới không?

- Taxi Lavi Ninh Thuận sẽ tiếp tục mua thêm các mẫu xe khác của VinFast nhằm tối ưu hóa việc phục vụ nhiều phân khúc khách hàng, vừa đảm bảo nhu cầu của khách hàng cũng như phù hợp định hướng của công ty chúng tôi. Ban đầu là 300 xe Minio Green và tiếp theo sẽ đặt mẫu Limo Green. Tôi đã mong chờ mẫu xe đó lâu nay vì MPV 7 chỗ rất phù hợp kinh doanh dịch vụ vận tải. Tôi thấy giá 749 triệu đồng của Limo Green phù hợp với doanh nghiệp chúng tôi.

Trước đây, mua VF 5 Plus để vận doanh. Trong thời gian tiếp theo nếu tiếp tục mở rộng thị trường, tôi sẽ cân nhắc mua thêm cả Herio Green và Nerio Green.