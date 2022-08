Chính thức mở bán 4 phiên bản C-Class 2022 tại An Du Hải Phòng

Thời gian qua, Những mẫu xe thế hệ C-Class 2022 hoàn toàn mới đã sẵn sàng tại Mercedes-Benz An Du Hải Phòng để trao đến tay các Quý khách hàng. Với 4 phiên bản: C 200 Avantgarde; C 200 Avantgarde Plus; C 300 AMG và C 300 AMG First Edition sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành mạnh mẽ cùng mức giá bán vô cùng hấp dẫn.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus 2022 được trang bị diện mạo hoàn toàn mới vừa sang trọng, vừa trẻ trung với những đường nét vô cùng cuốn hút. Hàng loạt công nghệ thông minh cùng khả năng vận hành ấn tượng đã khiến nó trở thành chiếc sedan đáng sở hữu nhất trong phân khúc.

Ngoại thất, nội thất và động cơ tạo nên một sự bứt phá mạnh mẽ cho C-Class. Điển hình là Mercedes-Benz C 300 AMG có nhiều chi tiết tương đồng với S-Class, là phiên bản được nâng cấp trở thành một mẫu xe thể thao thực thụ.

Mercedes-Benz C 300 AMG First Edition 2022 sẽ có khoảng 130 chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam và được bán ra. Diện mạo trẻ trung hơn, cá tính hơn và sở hữu những công nghệ an toàn tiên tiến nhất hiện nay.

Tiếp nối là bản lắp ráp trong nước, Mercedes-Benz C 300 AMG thế hệ mới hướng đến những khách hàng trẻ, cá tính và đam mê tốc độ. So với phiên bản cũ, phiên bản này có kích thước lớn hơn và sở hữu 4 màu tiêu chuẩn: Trắng Polar, Xanh lam Cavansite, Đen Obsidian, Xám than chì. Với mức giá hợp lý so với trang bị, dòng xe này đang được rất nhiều người quan tâm và săn đón.

Chỉ với từ hơn 500 triệu trả trước, bạn đã có thể trở thành chủ nhân của mẫu xe Mercedes-Benz vừa ra mắt và đang tạo nên cơn sốt trên thị trường.

Với tất cả 4 phiên bản:

- C 200 Avantgarde;

- C 200 Avantgarde Plus;

- C 300 AMG

- C 300 AMG First Edition

