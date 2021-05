Chiếc Mercedes bung túi khí và chi tiết nhỏ trên xe gây nhiều tranh cãi

Dân trí Một chiếc sedan hạng sang mang thương hiệu Mercedes "nổ" hai túi khí phía trước sau vụ tai nạn, trong đó phụ kiện nhỏ mà chủ xe gắn lên nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Sau khi mua ô tô, các chủ xe thường sắm thêm phụ kiện để tăng sự tiện nghi hay làm đẹp cho "vợ hai" của mình. Song không phải món đồ chơi nào cũng mang đến hiệu quả. Trái lại, có phụ kiện tài xế nên bỏ ngay nếu đã lắp và câu chuyện về chiếc Mercedes dưới đây là một ví dụ.

Hình ảnh chia sẻ trong một nhóm Facebook chuyên thảo luận về xe sang cho thấy chiếc sedan bung cả hai túi khí phía trước sau vụ va chạm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là ghế phụ được gắn chốt để "đánh lừa" rằng hành khách đã thắt dây an toàn.

Chiếc Mercedes bung hai túi khí phía trước, trong đó ghế phụ cài chốt đánh lừa hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn.

Dây an toàn ba điểm được xem là một trong những phát minh quan trọng hàng đầu trên xe hơi. Ước tính, hàng triệu người đã được cứu sống nhờ nó, khiến dây an toàn ba điểm trở thành trang bị bắt buộc trên gần như mọi mẫu xe cá nhân. Cũng chính vì sự quan trọng đó mà hầu hết ô tô con sẽ phát ra cảnh báo nếu xe lăn bánh mà không thắt dây an toàn.

Tuy nhiên tại Việt Nam, không ít người đánh giá thấp trang bị này nên đã mua chốt cắm giả để "lừa" chiếc xe rằng đã thắt, nhờ đó mà không bị làm phiền bởi âm thanh nhắc nhở.

"Các kỹ sư mất bao công để sáng chế nên dây đai an toàn, người dùng thì đi mua phụ kiện để chống đối", nick Facebook Nguyễn Phong bình luận. "Chẳng hiểu có gì khó chịu hay mất công đâu mà chẳng thắt dây an toàn nhỉ, chưa kể đó còn là vi phạm luật giao thông".

"Nhà em có mấy xe, riêng chiếc của em thì đảm bảo không có rồi nhưng thi thoảng đi các xe khác mà thấy món này là em nhất quyết vứt đi. Rất dị ứng với kiểu coi thường tính mạng của chính bản thân mình", thành viên Trần Trúc viết.

Trong khi đó, cũng có người cho rằng có thể gắn phụ kiện này khi đi gần. Tuy nhiên ý kiến này lập tức bị phản bác. "Lên xe là phải thắt dây an toàn, làm gì có chuyện đi gần thì không cần, đi xe mới chốt. Tai nạn thường ập đến lúc bất ngờ, ai dám chắc", anh Vũ Tuấn Anh tranh luận.

"Chưa nói đến tai nạn, thử tưởng tượng đang đi khoảng 40km/h rồi phanh gấp thì người ngồi phía trước khác gì viên đạn bắn đi, rất dễ đập người vào vô-lăng, táp-lô hay va vào kính. Dây đai an toàn có tác dụng giữ hành khách "dính" với ghế, khi ấy túi khí mới phát huy hết tác dụng", lái xe Nguyễn Văn Toàn viết.

Gia An