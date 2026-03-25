Xem trước xe điện Geely EX2 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, Geely EX2 được bán ra với hai phiên bản là Pro và Max, giá khởi điểm 429.000 baht, tương đương 345 triệu đồng. Đây là mẫu xe điện với thiết kế đơn giản cùng lượng trang bị ở mức đủ dùng, giá bán dễ tiếp cận với đông đảo khách hàng.

Về thiết kế ngoại thất, Geely EX2 mang kiểu dáng mềm mại với nhiều đường bo tròn. Xe được trang bị hệ thống đèn trước/sau dạng LED. Thiết kế cụm đèn pha và đèn hậu có lẽ là điểm nhấn nổi bật.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe thuần điện EX2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580mm, với chiều dài cơ sở 2.650mm, tương đương VinFast VF5 (3.965 x 1.720 x 1.580mm, chiều dài cơ sở 2.513mm).

Tương tự ngoại thất, không gian bên trong của Geely EX2 cũng được thiết kế khá tối giản. Màn hình thông tin - giải trí dạng cảm ứng có kích thước khá lớn - 14,6 inch, trong khi bảng đồng hồ sau vô lăng có kích thước 8,8 inch. Màn hình thông tin - giải trí sử dụng hệ điều hành Flyme Auto.

Xe dùng cần số dạng gạt, nhưng kích thước khá nhỏ. Một vài tiện nghi đáng chú ý gồm: sạc không dây, đèn viền nội thất, điều hòa hàng ghế sau… Ở phiên bản cao, EX2 được trang bị ghế lái chỉnh điện.

Điểm nổi bật ở khoang lái trên EX2 là màn hình thông tin - giải trí cỡ lớn (Ảnh: Văn Tới).

Geely EX2 được trang bị động cơ điện công suất 85kW, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe sử dụng bộ pin LFP có dung lượng 39,4kWh. Trong điều kiện sạc đầy, phạm vi di chuyển của xe là khoảng 390km. Xe có tính năng sạc nhanh, mất khoảng 20 phút để sạc pin từ 30% lên 80%.

Về tính năng an toàn, Geely trang bị cho mẫu xe thuần điện của mình phanh ABS/EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, Auto Hold, và cảm biến áp suất lốp.

Các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau chỉ được trang bị trên phiên bản cao.

Geely EX2 được xem là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận, đi cùng với lượng trang bị tiện nghi và an toàn khá đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại đô thị (Ảnh: Văn Tới).

Ngay sau khi ra mắt tại Thái Lan, EX2 sẽ được Geely giới thiệu tới khách Việt. Tại thời điểm này, các phiên bản, thông số kỹ thuật hay giá bán của Geely EX2 vẫn chưa được công bố. Nếu có trang bị tương tự như mẫu xe vừa ra mắt tại Thái Lan, EX2 sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV đô thị hạng A.

Lợi thế cạnh tranh của EX2 có thể bị giảm bớt nếu xét trên khía cạnh trạm sạc. Tại thị trường Việt Nam, hệ thống trạm sạc của Geely hiện vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại các tỉnh, thành.

Trong thời gian qua, Geely Việt Nam đã liên tục mở rộng hệ thống đại lý, giới thiệu các mẫu xe chiến lược và triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trong nước.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống bán hàng, Tasco Auto - đơn vị phân phối các mẫu xe Geely tại thị trường Việt Nam, cũng đang đầu tư xây dựng hạ tầng trạm sạc nhằm phục vụ các dòng xe điện. Hiện tại các trạm sạc cho xe Geely đang được bố trí tại các showroom thuộc hệ thống của Tasco Auto.