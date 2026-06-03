Một số lưu ý cho lần đầu tiên đổ xăng sinh học E10

Từ ngày 1/6, toàn quốc dừng bán xăng khoáng RON 95, chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học E5 RON 92 và E10 RON 95 (mới).

Theo chia sẻ của nhiều hãng xe, hầu hết các dòng ô tô và xe máy đều tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn chuyển đổi, người dùng cần lưu ý gì khi lần đầu đổ xăng E10 cho phương tiện?

Không cần dùng hết sạch bình xăng khoáng cũ

Nhiều người cho rằng nên đi hết bình xăng RON 95 trước khi chuyển hoàn toàn sang xăng E10, nhưng điều này là không cần thiết. Thực tế với các xe hiện đại vốn tương thích với xăng E10 (quy định trong sách hướng dẫn sử dụng), việc trộn xăng E10 RON 95 cùng xăng khoáng RON 95 là hoàn toàn không có vấn đề gì.

Xăng sinh học E10 RON 95 được phối trộn từ hai thành phần chính là 90% xăng khoáng RON 95 và 10% cồn sinh học ethanol. Do đó khi trộn lẫn hai loại xăng trên, hàm lượng ethanol trong hỗn hợp sẽ thấp hơn so với khi sử dụng hoàn toàn xăng E10.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường lớn của Hà Nội chủ yếu phân phối xăng E10 RON 95, trong khi xăng E5 RON 92 xuất hiện khá hạn chế (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu bình xăng đang có khoảng 10 lít xăng khoáng RON 95 rồi đổ thêm xăng E10 RON 95 với lượng tương đương, thì hỗn hợp xăng cuối cùng chỉ còn khoảng 5% ethanol. Theo lý giải của giới chuyên gia, các loại xăng khác nhau khi trộn lẫn sẽ tạo ra hỗn hợp nhiên liệu trung gian với chỉ số octane và tỷ lệ ethanol nằm ở giữa hai loại ban đầu.

Theo anh Nguyễn Quang Huy - thợ sửa xe lâu năm tại phường Tây Hồ (Hà Nội), người dùng có thể đổ một lượng xăng E10 để pha trộn với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn trong bình. Sau khi sử dụng hết hỗn hợp nhiên liệu này, nên đổ một nửa bình xăng E10 để giúp xe “làm quen”, và đổ đầy bình ở lần thứ 3.

Nên bảo dưỡng xe trước khi đổ xăng E10

Theo các thợ sửa xe, xăng khoáng trong quá trình lưu trữ lâu ngày hoặc dưới nhiệt độ cao, các thành phần nhẹ trong xăng sẽ bay hơi, phần còn lại bị oxy hóa và tạo ra nhựa, cặn bẩn bám vào bình xăng, lọc xăng và kim phun.

Cặn bẩn bám trong bình xăng bị phân rã sau khi tiếp xúc với xăng E10 (Ảnh: Motor Xuân Hưởng).

Trong khi đó, ethanol trong xăng E10 là loại cồn có khả năng làm sạch, hòa tan hoặc cuốn trôi một phần cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu. Với những xe đã lâu chưa bảo dưỡng kỹ hệ thống nhiên liệu (từ 40.000km hoặc hai năm trở lên), đáy bình xăng có thể đã đóng nhiều cặn bẩn. Khi đổ xăng E10 vào, lượng cặn này có thể bong ra, trôi tới bơm xăng hoặc kim phun gây tắc nghẽn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dùng ô tô và xe máy ghi nhận hiện tượng hụt ga, ì máy, hoặc khó đề sau khi đổ xăng E10, dù phương tiện thuộc nhóm tương thích với xăng sinh học theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Do đó, chủ xe nên chủ động bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của phương tiện trước khi sử dụng xăng E10.

Giải pháp tạm thời với xe chưa bảo dưỡng, bị hụt ga sau khi đổ E10

Trong trường hợp không tiện bảo dưỡng xe nhưng vẫn phải đổ xăng E10, người dùng nên lưu ý nạp nhiên liệu với một lượng vừa phải trong lần đầu. Cách làm này được cho là giúp hạn chế lượng cặn bẩn bị bong ra cùng lúc, từ đó giảm nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Nếu xe có hiện tượng “lịm” ga sau khi đổ xăng E10, người dùng có thể áp dụng biện pháp chạy rốt-đa ở vòng tua cao (Italian Tune-up). Cụ thể, di chuyển xe ra đường trường hoặc cao tốc, vận hành ở số thấp với vòng tua máy cao hơn bình thường (khoảng 3.000-4.000 vòng/phút) trong 15-20 phút.

Biện pháp này sẽ giúp làm nóng động cơ, gia tăng nhiệt độ trong buồng đốt, giúp đốt cháy một phần muội than tích tụ trong buồng đốt và hệ thống xả.

Bên cạnh đó, người dùng có thể cân nhắc sử dụng một số phụ gia đổ trực tiếp vào bình xăng. Dù vậy, cần lưu ý rằng nhiều loại phụ gia trên thị trường tuy được quảng cáo là có thể làm sạch cặn bẩn bám ở kim phun và buồng đốt một cách tự động khi vận hành, nhưng chưa được kiểm nghiệm khoa học về tính hiệu quả trong điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, chủ xe chỉ nên xem biện pháp chạy rốt-đa trên là giải pháp tạm thời khi xe gặp hiện tượng ì ga. Để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và mượt mà nhất, vẫn nên mang xe tới các cơ sở bảo dưỡng để kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu.