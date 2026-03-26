BYD Atto 1 ra mắt Thái Lan, về Việt Nam dễ cạnh tranh với VinFast VF 5

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, BYD đã chính thức giới thiệu Atto 1 tới người dùng xứ sở chùa Vàng. Tuy nhiên, thay vì lắp ráp tại Thái Lan như các “đàn anh” khác, mẫu SUV điện cỡ A này lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nơi được biết đến với tên gọi Seagull.

Dù được nhập khẩu, song BYD Atto 1 vẫn được xem là một trong những mẫu xe điện dễ tiếp cận nhất Thái Lan, khi sở hữu giá khởi điểm từ 429.900 baht (quy đổi tương đương 346 triệu đồng) (Ảnh: Paultan).

Tại Thái Lan, BYD Atto 1 được phân phối với hai phiên bản Dynamic và Premium, tương tự xe tại thị trường Indonesia. Cung cấp sức mạnh cho hai biến thể này là một mô-tơ điện đặt tại cầu trước có công suất tối đa 74 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 135Nm, cho khả năng tăng tốc 0-50km/h trong 4,9 giây.

Khác biệt chính giữa hai phiên bản này nằm ở bộ pin Blade (LFP). Theo đó, bản Dynamic được trang bị bộ pin có dung lượng 30,08kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 240km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP (tiêu chuẩn châu Âu đang áp dụng tại Việt Nam).

BYD Atto 1 dài 3.925mm, rộng 1.720mm, cao 1.590mm và có chiều dài cơ sở đạt mức 2.500mm (Ảnh: Paultan).

Trong khi đó, biến thể Premium được trang bị bộ pin có dung lượng lớn hơn, lên tới 38,88kWh, cho tầm hoạt động 304km (WLTP). Với sạc chậm (AC), xe nhận công suất tối đa 6,6kW còn sạc nhanh (DC), xe hỗ trợ tối đa 30-40kW tùy phiên bản.

Trang bị tiêu chuẩn của BYD Atto 1 gồm: đèn chiếu sáng LED tự động bật/tắt, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gạt mưa tự động, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế bọc da tổng hợp, màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 4 loa âm thanh, thẻ NFC thay thế chìa khóa, điều hòa tự động có tính năng lọc bụi mịn PM2.5, camera lùi và 4 túi khí.

Phiên bản Premium của BYD Atto 1 có giá bán 459.900 baht tại Thái Lan, quy đổi tương đương 370 triệu đồng (Ảnh: Paultan).

Tính năng chỉ có trên phiên bản Premium bao gồm: chỉnh vô-lăng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bàn sạc điện thoại không dây và có thêm 2 túi khí. Ngoài ra, biến thể này còn có hệ thống an toàn chủ động với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo áp suất lốp.

Với việc ra mắt Thái Lan sau Indonesia, BYD Atto 1 đang được gia tăng sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Theo nhận định của giới chuyên gia, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được đưa về Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hãng xe Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm tại nước ta.

Cả hai phiên bản của BYD Atto 1 tại Thái Lan đều có tính năng V2L (cung cấp năng lượng cho thiết bị điện tử dân dụng) và sử dụng mâm hợp kim 16 inch (Ảnh: Paultan).

Nếu được đưa về Việt Nam, BYD Atto 1 sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 5 (529 triệu đồng). Đây sẽ là thách thức lớn với mẫu xe Trung Quốc bởi sản phẩm Việt đang là một trong những mẫu ô tô được ưa chuộng nhất thị trường trong nước, nhờ ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2029 từ nhà sản xuất, và hạ tầng trạm sạc độc quyền.

Tại Việt Nam, hệ thống trạm sạc công cộng chưa phát triển. Dù đã có một số đơn vị thứ 3 triển khai như EverCharge hay EV One nhưng có độ phủ chưa lớn, đa phần các mẫu xe BYD vẫn phụ thuộc vào các trụ sạc được lắp đặt tại đại lý chính hãng.

Bù lại, hệ thống đại lý của BYD Việt Nam sau gần 2 năm phát triển đã lên tới hơn 30 cơ sở. Trong đó, một số showroom tặng voucher miễn phí sạc điện 1 năm cho khách mua xe.