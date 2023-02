Chỉ làm ô tô điện, Tesla lãi gấp 5 lần Toyota, gấp đôi GM và Ford cộng lại

Trái tim của ngành công nghiệp ô tô Mỹ vẫn nằm ở bang Michigan, đặt biệt là ở Detroit, nơi General Motors (GM) đặt đại bản doanh, và ở Dearborn, nơi có trụ sở của Ford.

Tesla lãi gấp đôi GM và Ford cộng lại nếu tính trên đầu xe (Minh họa: Carscoops).

GM đã hồi phục sau khi làm thủ tục bảo hộ phá sản vào năm 2009 và từng một lần nữa thống lĩnh ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Trong khi đó, Ford, thành viên duy nhất trong "tam đại gia" ô tô Mỹ (Big Three) không rơi vào cảnh bảo hộ phá sản trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã trụ vững ở vị trí thứ hai.

Kết thúc năm 2022 vừa qua, GM và Ford vẫn là hai trụ cột của ngành ô tô Mỹ, với GM đạt doanh thu 152,3 tỷ USD, còn Ford đạt 133,6 tỷ USD.

Tesla cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan vào năm ngoái, nhưng việc cổ phiếu liên tục giảm giá, ông chủ "gây ồn ào" trên mạng xã hội, các vụ kiện tụng liên quan đến sự an toàn của xe và các đối thủ bắt đầu "ra hàng" đã khiến nhiều người nghi ngờ thời đỉnh cao của Tesla đã qua.

Dù vậy, nếu nhìn vào các con số tài chính và so sánh với các ông lớn của ngành ô tô Mỹ thì sẽ thấy Tesla vẫn đang hoạt động rất hiệu quả. Về lợi nhuận, theo trang The Street, Tesla lãi hơn cả Ford và GM; "và" chứ không phải là "hoặc". Chính xác là nếu tính theo đầu xe bán ra thì Tesla lãi gấp đôi Ford và GM cộng lại. Tesla đạt lợi nhuận 12,6 tỷ USD trong năm 2022, so với mức lãi 9,9 tỷ của GM và mức lỗ 2 tỷ USD của Ford.

Đó là kết quả đáng kinh ngạc với một công ty thậm chí không bán xe cho số đông. Tesla không bán xe động cơ đốt trong hay xe hybrid, không làm sedan đô thị và cỡ trung, cũng không làm SUV hay bán tải - mẫu Cybertruck vẫn đang được hoàn thiện.

Một báo cáo của trang Nikkei Asia cho biết Tesla "đút túi" nhiều gấp năm lần Toyota nếu tính theo đầu xe. Từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái, Tesla lãi trung bình 1,26 triệu yên (9.618 USD) trên mỗi đầu xe, trong khi Toyota chỉ lãi 240.000 yên (1.832 USD), tức là chênh nhau tới 5 lần.

Lý do một phần là việc chi phí vật liệu tăng lên, gây ảnh hưởng đến toàn ngành ô tô. Tuy nhiên, Toyota bị khá nặng. Chi phí của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này được cho là đã tăng 1,1 nghìn tỷ yên (8,36 tỷ USD) và họ còn phải gánh khá nhiều khi chi phí nhiên liệu tăng.