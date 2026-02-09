Cận Tết, xe Hyundai ưu đãi tới 220 triệu đồng

Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa thông báo triển khai chương trình khuyến mại mang tên “Mua xe như ý - Đón xuân phú quý” áp dụng trong tháng 2. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm và di chuyển của người dân tăng cao nhằm chuẩn bị cho những chuyến đi sum họp gia đình và du xuân.

Gói ưu đãi lên tới 220 triệu đồng

Trong chương trình này, khách hàng mua xe Hyundai trên toàn quốc sẽ nhận được các gói ưu đãi thiết thực với tổng giá trị cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Mức ưu đãi cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng dòng xe, phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026).

Giá trị khuyến mại tối đa bao gồm các quyền lợi được áp dụng tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe (sản xuất 2025 hoặc 2026) (Ảnh: HTV).

Khẳng định chất lượng với chính sách bảo hành 8 năm

Bên cạnh các ưu đãi nêu trên, HTV tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm hậu mãi khi tiếp tục áp dụng chương trình bảo hành toàn diện. Cụ thể, các mẫu xe chiến lược bao gồm Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 vẫn sẽ nhận chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Theo đại diện HTV, chương trình bảo hành 8 năm này dài gần gấp đôi so với tiêu chuẩn chung của thị trường. Việc mở rộng thời hạn bảo hành từ mức 5 năm (được thiết lập từ năm 2021) lên 8 năm nhằm giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về quyết định đầu tư xe mới, đảm bảo hành trình sử dụng lâu dài, tiết kiệm và không lo lắng về các sự cố kỹ thuật.

Chương trình được áp dụng tại tất cả các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán giao dịch thành công trong tháng.