Dân trí Một vụ cháy nổ pin lithium đã xảy ra sau khi chủ xe tháo bộ pin từ chiếc xe máy điện để thay bằng ắc-quy axit chì.

Video do camera an ninh ghi lại ở bên ngoài một cửa hàng xe máy tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 27/10 vừa qua. Theo đó, khói đen đã bốc lên và ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội từ một bộ pin lithium vừa được tháo ra từ một chiếc xe máy điện.

Bộ pin bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi được tháo ra khỏi xe máy điện (Video: Newsflare).

Nhân viên cửa hàng xe máy này cho biết, một khách hàng đã đến mua ắc quy axit chì và tự tháo bộ pin lithium ra khỏi xe, để lên mặt đường do lo ngại bộ pin này không an toàn.

May mắn là sự việc xảy ra ngoài trời và chiếc xe máy dựng cạnh đó đã được dắt ra xa ngay nên không có thiệt hại đáng kể. Lửa đã bị dập tắt bằng bình cứu hỏa ngay sau đó.

Pin lithium được các nhà sản xuất thiết bị nói chung ưa chuộng vì chúng có khả năng lưu trữ một lượng lớn năng lượng trong một không gian nhỏ gọn. Tuy nhiên, chính vì lưu trữ được nhiều điện năng nên pin lithium tiềm tàng nguy hiểm cháy nổ cao.

Các yếu tố như sạc quá mức, ảnh hưởng của nguồn nhiệt từ bên ngoài hoặc các tác động cơ học (sỏi đá trên đường bắn vào gầm xe, vị trí thường đặt pin)… là nguyên nhân phổ biến dẫn tới hiện tượng cháy nổ pin lithium.

Nhật Minh