Bestune Xiaoma - Lựa chọn mới trong phân khúc xe điện mini đô thị tại Việt Nam

Mới đây, Bestune Hà Nội đã tổ chức chương trình lái thử Bestune Xiaoma tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và trải nghiệm.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm của Bestune tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển xe điện mini trở thành phương tiện phổ biến trong đô thị.

Toàn cảnh sự kiện lái thử ngày 4/10 (Ảnh: Bestune Hà Nội).

Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho không gian đô thị

Bestune Xiaoma sở hữu kích thước tổng thể chiều dài 3.000mm chiều rộng 1.510mm chiều cao 1.630mm, chiều dài cơ sở 1.953mm, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc và hạ tầng chật hẹp tại các khu đô thị đông đúc.

Ngoại hình bo tròn, thân xe gọn gàng, đèn pha thiết kế hiện đại cùng bảng màu đa dạng từ hồng pastel, xanh trà, trắng nhài đến xanh navy giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo phong cách cá nhân.

Trưng bày xe Bestune Xiaoma (Ảnh: Bestune Hà Nội).

Khoang cabin của Bestune Xiaoma được bố trí 4 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập phẳng 50/50 để mở rộng không gian chứa đồ. Bảng táp lô thiết kế tối giản, sử dụng các núm xoay cơ học thuận tiện thao tác.

Màn hình LCD 7 inch đặt sau vô lăng hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như dung lượng pin, chế độ lái, quãng đường còn lại, mang lại trải nghiệm trực quan và hiện đại.

Mẫu xe được trang bị bộ pin cho tầm hoạt động tối đa 170 km mỗi lần sạc, thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ với nguồn điện dân dụng. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng sạc qua đêm và sử dụng cho các nhu cầu đi lại hàng ngày như đi làm, đưa đón con hay đi siêu thị.

Với trọng lượng 715kg, Bestune Xiaoma vận hành linh hoạt, dễ điều khiển, đặc biệt trong các khu phố nhỏ hoặc bãi đỗ chật hẹp. Xe được tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi tiêu chuẩn, giúp người mới lái tự tin hơn khi vận hành trong không gian hạn chế.

Dù có mức giá khởi điểm chỉ 199 triệu đồng, Bestune Xiaoma vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn thường thấy ở xe hạng A, gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cùng camera và cảm biến lùi. Kết cấu thân xe kết hợp vật liệu kim loại giúp tăng độ cứng vững, mang lại cảm giác an toàn khi di chuyển.

Camera và cảm biến lùi trang bị trên xe (Ảnh: Bestune Hà Nội).

Mạng lưới phân phối mở rộng nhanh chóng

Chỉ sau hai tháng ra mắt, Công ty TNHH Carfe - nhà phân phối chính hãng Bestune tại Việt Nam - đã mở 17 showroom/đại lý trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu đạt 30 điểm bán trong năm 2025.

Theo đại diện Carfe, Bestune Xiaoma được phát triển phù hợp cho môi trường đô thị, tập trung vào yếu tố nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng thấp.

Trong bối cảnh giao thông nội đô ngày càng quá tải, phương tiện cá nhân thân thiện môi trường như Xiaoma được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn mới cho các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và người dùng muốn chuyển đổi từ xe máy sang ô tô điện.

Với giá bán từ 199 triệu đồng, thiết kế hợp thị hiếu, tính năng an toàn đầy đủ, chi phí vận hành thấp và mạng lưới hỗ trợ dịch vụ đang phát triển rộng khắp, Bestune Xiaoma được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, mở ra giai đoạn mới cho thị trường ô tô điện mini tại Việt Nam.