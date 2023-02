Sự việc xảy ra trên đường cao tốc Bang Phli-Suksawat ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan hôm 19/2.

Người cầm lái chiếc Toyota Hilux là bố cậu bé - anh Arthit Chantarasena, 40 tuổi, và vợ anh ngồi ở ghế phụ phía trước. Cậu bé ngồi ở ghế sau cùng với em trai. Cả gia đình đang di chuyển từ tỉnh Phetchaburi về nhà ở Chonburi thì vô lăng xe bị khóa cứng. Anh Arthit đã mất kiểm soát chiếc xe, bất lực để nó lao vào rào chắn bên trái đường.

Sau khi chiếc xe dừng lại ở gần lối xuống thì anh thấy cửa kính phía sau bên trái bị vỡ vụn và cậu con trai lớn biến mất. Cậu bé 6 tuổi bay qua cửa kính và rơi từ đường trên cao 9m xuống đất.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận chiếc xe bán tải của gia đình bị vỡ kính, nổ lốp, vỡ nát phần đầu xe bên trái và có vẻ như gãy cả trục bánh trước. Cảnh sát cho rằng cậu bé không cài dây an toàn vào thời điểm xảy ra va chạm.

Bé trai 6 tuổi tử vong vì văng qua cửa ô tô rơi xuống chân cầu cao 9m (Video: Newsflare).

Cha mẹ cậu bé đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn. Cảnh sát cũng đang thu thập hình ảnh từ camera để xác định nguyên nhân tai nạn.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế, cũng là cha cậu bé, âm tính với nồng độ cồn.

Người đi đường đã cố gắng cứu cậu bé và gọi xe cứu thương nhưng cậu bé bị thương quá nặng nên đã tử vong ngay tại hiện trường.

Chiếc xe bán tải của gia đình mới mua gần đây (Ảnh: Pattaya Mail).

Theo nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), việc cài dây an toàn không chỉ cần thiết cho những người ngồi phía trước, mà cả cho người ngồi hàng ghế sau. Nếu không cài dây an toàn, người ngồi ở ghế sau có thể làm thương, thậm chí gây thương vong cho người ngồi ghế trước khi xảy ra va chạm, vì theo quán tính người ngồi sau sẽ lao mạnh về phía trước, đẩy người ngồi trước lao vào tay lái, trụ A hay điểm va chạm phía trước, dẫn tới nguy cơ gặp chấn thương nhiều hơn.

Dây an toàn được thiết kế để giữ chặt người ngồi ghế khi không may xảy ra va chạm, thay vì lao lên phía trước, đập vào các bộ phận cứng trên xe, như kính chắn gió, vô-lăng, bảng đồng hồ, cửa sổ, lưng ghế trước... thậm chí là văng ra khỏi xe.