Bất ngờ với lựa chọn xe hơi của những tỷ phú hàng đầu thế giới

Dân trí Sở hữu khối tài sản cho phép họ mua cả chục siêu xe cùng lúc, nhưng nhiều tỷ phú thế giới lại có những lựa chọn khá giản dị.

Nhiều tỷ phú có thể vẫn sở hữu những siêu xe và xe siêu sang giá từ vài trăm đến cả triệu USD, nhưng hằng ngày lại dùng những chiếc xe vô cùng giản dị, thậm chí rẻ tiền. Điều mà họ tìm kiếm có lẽ chỉ đơn giản là sự thoải mái.

Điều đáng ngạc nhiên là 8 trong số 10 chiếc xe đi lại hằng ngày dưới đây của các tỷ phú hàng đầu thế giới có màu trắng hoặc bạc đơn giản, không hề thu hút sự chú ý, ngay cả khi là xe thể thao hạng sang.

Susanne Klatten - BMW X5 2021

Hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 29 tỷ USD, Susanne Klatten là con gái của ông trùm công nghiệp Herbert Quandt và là cháu nội của Gunther Quandt, người sáng lập tập đoàn ô tô BMW. Susanne Klatten cùng với mẹ và em trai đang nắm khoảng 50% cổ phần BMW; riêng bà giữ 21% cổ phần, nên còn có biệt danh là "Nữ thừa kế BMW".

Hoàn toàn có thể chọn cho mình một chiếc i8 sang chảnh, hiện đại "của nhà trồng được", nhưng không, bà lại đang đi một chiếc X5 màu xám vì thấy nó rộng rãi hơn và ít gây chú ý.

Dù sở hữu công suất 523 mã lực và là SUV hạng sang, nhưng ở cái nôi của ngành công nghiệp ô tô thế giới như Đức, một chiếc X5 chạy trên phố không hề thu hút sự chú ý.

Jeffrey Bezos - Honda Accord 1999

Tổng giá trị tài sản của Jeffrey Bezos - ông chủ hãng Amazon là 193,3 tỷ USD.

Từ những chiếc bàn làm việc bằng gỗ tái chế tại văn phòng của Amazon cho đến xe ô tô của bản thân, Jeffrey Bezos thể hiện rõ ràng rằng Amazon chỉ chi tiền cho những thứ quan trọng với khách hàng. Ông từng tự mình lái xe chở các kiện hàng tới bưu điện trên chiếc Chevy Blazer đời 1987 của mình cho đến khi giá trị tài sản cá nhân đạt khoảng 18 tỷ USD mới lên đời xe Accord vào năm 1999.

Chiếc Honda Accord đời 1999 giống của tỷ phú Bezos.

Accord là mẫu xe được đánh giá cao về độ an toàn và bền bỉ. Khi được hỏi "Tại sao lại là Accord?" trong chương trình truyền hình 60 Minutes nổi tiếng tại Mỹ, Bezos trả lời: "Đó là một chiếc xe cực kỳ tốt".

Elon Musk - McLaren F1 1997

Elon Musk (giá trị tài sản 182,1 tỷ USD) được biết đến với bộ óc điên rồ và những ý tưởng độc đáo. CEO của hãng Tesla từng mua chiếc Lotus Esprit xuất hiện trong phần phim "The Spy Who Loved Me" để biến nó thành một chiếc tàu ngầm thực thụ.

Hãng xe McLaren nổi tiếng với những chiếc xe vừa tiện nghi vừa có tốc độ cao. Elon Musk đã rất ấn tượng với điều đó khi sử dụng chiếc F1 để đi lại hằng ngày và nó chính là động lực để Tesla chế tạo những chiếc xe xuất sắc hơn thế.

Larry Page - Toyota Prius

Larry Page (116,4 tỷ USD) là người sáng lập hãng Google cùng với Sergey Brin. Cả hai đều chọn xe Prius. Mẫu xe này cũng chính là nền tảng xe tự lái đầu tiên mà Google phát triển.

Prius là mẫu xe hybrid nổi tiếng và thành công nhất thế giới. Nó có phạm vi hoạt động cao hơn rất nhiều so với những chiếc sedan và hatchback động cơ đốt trong thuần túy, khi đi được gần 600km trước khi cần đổ xăng.

Mark Cuban - Ford Customline 1955

Mark Cuban (4,4 tỷ USD) nhà đầu tư "cá mập" chính trong chương trình thực tế ABC, Shark Tank tại Mỹ. Ông rất mê xe cổ, từng nhiều lần bị bắt gặp sau tay lái của chiếc Ford Customline đời 1955 Ford Customline mà ông rất thích.

Mark Cuban (giữa) sau này đã bán đấu giá chiếc xe. Hiện ông thường lái chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard phù hợp hơn cho cả gia đình.

Mark Zuckerberg - Honda Fit

Ngoài việc là mẫu xe rẻ nhất của Honda, Fit còn rất hợp với Zuch (tài sản 130,8 tỷ USD) bởi nhiều lẽ. Tỷ phú công nghệ này nổi tiếng thích màu xám; dù chưa bao giờ bình luận gì về chiếc xe, nhưng người ta cho rằng Zuch chọn chiếc Honda Fit vì nó thực sự khiêm tốn.

Honda Fit tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng "phù hợp" với bất kỳ chỗ đậu xe nào nhờ kích thước nhỏ nhắn. Zuch được cho là có sở hữu một chiếc Pagani Huayra trị giá 1,4 triệu USD, nhưng đó không phải là xe đi lại hằng ngày.

Warren Buffett - Cadillac DTS

Một người Mỹ thực thụ, Warren Buffett (103,7 tỷ USD) rất thích ô tô nội địa, đặc biệt là những chiếc Cadillac, như XTS và gần đây là DTS. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với một quý ông đã 90 tuổi. Chiếc Cadillac màu be đơn giản và khiêm tốn như bất kỳ người đã nghỉ hưu nào sẽ lựa chọn.

Mẫu Cadillac DTS.

DTS được động cơ V8 4.6L dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất gần 300 mã lực, con số hợp lý cho một chiếc xe nặng hơn 1800 kg. Chiếc xe của tỷ phú Buffett là đời 2006. Ông thường không tự lái mà có tài xế, việc cũng dễ hiểu với tuổi của ông. Ông đã ký lên xe và bán nó cách đây vài năm trước để sắm phiên bản mới hơn.

Bill Gates - Porsche Taycan

Tỷ phú công nghệ Bill Gates đặc biệt thích thương hiệu Porsche; ông từng mua một chiếc 959 thuộc loại hàng hiếm mà ông đã phải "chiến đấu" cả chục năm về pháp lý mới được nhập khẩu. Giờ đây, với chiếc xe điện đầu tiên mà ông sở hữu là Taycan Turbo S.

Chiếc xe có công suất 750 mã lực và tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 2,4 giây.

Trong cuộc phỏng vấn trên YouTube, nhà sáng lập của Microsoft nói rằng ông rất thích những gì Tesla đã làm và cách nó đã thúc đẩy hãng Porsche đổi mới. Ông cũng nói rõ rằng việc mua xe của mình là một phần thể hiện sự ủng hộ cùng Porsche cho bước đi đầu tiên táo bạo của họ, ngay cả khi phiên bản Taycan có giá cao hơn nhiều so với mẫu Model S của Tesla.

Amancio Ortega - Audi A8

Amancio Ortega được gọi là "Bố già thời trang Tây Ban Nha", người sáng lập hãng Zara trị giá 78 tỷ USD, nhưng vẫn lái một chiếc xe chỉ bằng 0,0001% giá trị tài sản ròng của mình.

Chiếc Audi A8 mà Ortega sở hữu không phải là bản W12 hay hybrid, mà chỉ là phiên bản tiêu chuẩn (rẻ nhất) và màu đen.

Larry Ellison - Lexus LFA

Nổi tiếng là "dân chơi" Thung lũng Silicon, tỷ phú Larry Ellison là nhà đồng sáng lập Oracle, sở hữu khối tài sản trị giá 116,3 tỷ USD. Ở tuổi 76 tuổi, ông vẫn lái chiếc xe vốn được cho là chỉ dành cho giới trẻ - Lexus LFA, một huyền thoại trong danh mục sản phẩm của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

Sở hữu động cơ V10 công suất 553 mã lực, Lexus LFA có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Được coi là xe của giới trẻ, nhưng Lexus LFA có giá bán dành cho người trưởng thành - khoảng 375.000 USD. Hiện mẫu xe này không còn được sản xuất.

Dù là siêu xe thực thụ, nhưng LFA lại có diện mạo khá khiêm tốn, không gây chú ý lập tức như siêu xe của Ferrari, Lamborghini hay McLaren.

Phạm Trung Đức

Theo Hotcars