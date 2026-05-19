Vespa kỷ niệm 80 năm, ra mắt phiên bản đặc biệt tại Việt Nam

Người dùng trải nghiệm xe Sprint động cơ i-Get 180cc (Ảnh: BTC).

Ra đời trong giai đoạn hậu Thế chiến II, Vespa được thiết kế bởi kỹ sư hàng không Corradino D’Ascanio. Mẫu Vespa 98 đầu tiên gây chú ý với thân xe thép nguyên khối và thiết kế lấy cảm hứng từ kỹ thuật hàng không.

Trong 80 năm phát triển, Vespa đã ra mắt hơn 160 phiên bản với gần 20 triệu xe được bán ra toàn cầu. Nhiều dòng xe như GS 150, Vespa 50 hay PX trở thành biểu tượng gắn với từng giai đoạn phát triển của văn hóa đô thị và phong cách sống Ý.

Tại Việt Nam, Vespa giới thiệu bộ sưu tập phiên bản kỷ niệm gồm Sprint 80th 125, Sprint 80th 180 và GTS 80th 300. Các mẫu xe dự kiến được phân phối tại đại lý Piaggio Việt Nam từ tháng 5.

Mẫu xe GTS với màu sơn Verde Pastello và logo có số 80 nhỏ bên dưới chữ Vespa (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của dòng xe kỷ niệm là màu sơn Verde Pastello lấy cảm hứng từ những chiếc Vespa hậu chiến đầu tiên. Thiết kế “mono-color” được áp dụng xuyên suốt từ thân xe đến các chi tiết như gương, tay dắt, giảm xóc và vành xe.

Ngoài những chi tiết mang tính hoài niệm, các phiên bản Vespa 80th cũng được nâng cấp công nghệ. Đáng chú ý, Sprint 80th lần đầu tiên sử dụng động cơ i-Get 180 mới tại thị trường Việt Nam, trong khi GTS 80th trang bị động cơ HPE 300.

Các mẫu xe còn được tích hợp màn hình LCD/TFT màu, kết nối Vespa MIA với điện thoại thông minh và hệ thống khóa thông minh keyless.

Bên cạnh hoạt động trưng bày xe, sự kiện còn có chương trình lái thử, diễu hành Vespa dọc bờ sông Sài Gòn và khu trải nghiệm phụ kiện, thời trang dành riêng cho dịp kỷ niệm 80 năm thương hiệu.