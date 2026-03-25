70mai ra mắt bộ đôi camera hành trình 3 kênh 4K T800 và T400

Thương hiệu thiết bị điện tử ô tô thông minh 70mai vừa trình làng hai mẫu camera hành trình ghi hình 3 kênh mới gồm 4K T800 và T400 tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện 70mai, bộ đôi sản phẩm mới được nghiên cứu và phát triển dựa trên đặc thù giao thông tại Việt Nam - nơi có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe máy, cùng với đó là các tình huống va chạm bên hông và tranh chấp giao thông ngày càng phổ biến.

Đây cũng là những hạn chế mà các dòng camera hành trình 1 hoặc 2 kênh truyền thống chưa thể giải quyết triệt để.

70mai trình làng bộ đôi camera hành trình 3 kênh 4K T800 và T400 (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Điểm khác biệt của 4K T800 và T400 nằm ở hệ thống ghi hình 3 kênh, bao gồm camera trước, sau và camera hồng ngoại trong cabin. Dòng camera này không chỉ ghi lại diễn biến phía trước và phía sau xe, mà còn mở rộng phạm vi quan sát sang hai bên thân xe và không gian nội thất.

Nhờ đó, toàn bộ hành trình được lưu trữ một cách liên tục, tạo chuỗi dữ liệu hình ảnh đầy đủ, hỗ trợ người dùng trong việc cung cấp bằng chứng khi xảy ra va chạm hoặc tranh chấp.

70mai 4K T800 - Camera hành trình 3 kênh cao cấp với công nghệ hình ảnh tiên tiến

Ở phân khúc cao cấp, 70mai 4K T800 được trang bị cấu hình mạnh mẽ với khả năng ghi hình 3 kênh, trong đó camera trước và sau đạt độ phân giải 4K (khi kết hợp cùng camera sau RC41), cùng camera trong xe độ phân giải 1080P. Thiết bị sử dụng cảm biến Sony STARVIS 2 IMX678, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết và ổn định.

Camera hành trình 3 kênh 4K T800 được trang bị công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Bên cạnh đó, công nghệ HDR cùng khả năng ghi hình ở tốc độ 60fps giúp hình ảnh mượt mà trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Các công nghệ độc quyền như 70mai Night Owl Vision™ và MaiColor Vivid+ Solution™ hỗ trợ cải thiện độ sắc nét và màu sắc, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng.

Camera hành trình 4K T800 ghi hình 3 kênh bắt trọn mọi khoảnh khắc (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Một trong những điểm nhấn của T800 là hệ thống giám sát đỗ xe nâng cao với phát hiện chuyển động AI 2.0 hoạt động 24/7. Đồng thời, sản phẩm tích hợp công nghệ mới 70mai Lumi Vision™, cho phép ghi hình rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực thấp, phù hợp với môi trường đỗ xe thiếu sáng hoặc phức tạp.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị các tính năng như ghi hình khẩn cấp có bộ đệm, sử dụng siêu tụ điện tăng độ bền và an toàn, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Đặc biệt, người dùng cũng có thể mở rộng khả năng kết nối 4G thông qua bộ Hardwire Kit 70mai UP04 để xem video từ xa theo thời gian thực và quản lý phương tiện hiệu quả hơn.

70mai T400 - Giải pháp camera hành trình 3 kênh tối ưu cho người dùng phổ thông

Ở phân khúc phổ thông, 70mai T400 được định vị là lựa chọn phù hợp cho người dùng mới lái xe hoặc tài xế công nghệ, với mức chi phí hợp lý nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ghi hình cơ bản.

Camera hành trình 70mai T400 ghi hình 3 kênh bảo vệ toàn diện (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Thiết bị sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màn hình 1,9 inch, dễ dàng lắp đặt trên nhiều dòng xe. Về khả năng ghi hình, T400 cung cấp hệ thống 3 kênh với camera trước độ phân giải 2,5K HDR, trong khi camera sau và camera trong xe đạt 1080P, đảm bảo khả năng giám sát toàn diện.

Tương tự dòng cao cấp, T400 cũng được tích hợp công nghệ Night Owl Vision và hệ thống hồng ngoại, hỗ trợ ghi hình rõ nét vào ban đêm. Các tính năng cần thiết như ghi hình khẩn cấp có bộ đệm, điều khiển giọng nói, giám sát đỗ xe 24h và sử dụng siêu tụ điện giúp thiết bị vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

70mai hướng tới giải pháp an toàn toàn diện cho người dùng Việt

Đại diện 70mai cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Việc ra mắt bộ đôi camera hành trình 3 kênh 4K T800 và T400 không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn thể hiện định hướng phát triển các giải pháp phù hợp với điều kiện giao thông đặc thù.

Hai sản phẩm này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ phân khúc cao cấp đến phổ thông, đồng thời góp phần nâng cao mức độ an toàn và sự an tâm cho tài xế trong quá trình tham gia giao thông.

Camera hành trình 3 kênh 70mai 4K T800 và T400 được phân phối chính thức bởi 70mai Việt Nam. Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm chính hãng:

