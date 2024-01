5 lý do "Xe của năm" VF 6 áp đảo các đối thủ cùng phân khúc

Sau đây là 5 lý do mẫu B-SUV chạy điện thương hiệu Việt áp đảo các đối thủ cùng phân khúc.

Chi phí hợp lý, dễ tiếp cận trong các mẫu B-SUV

Là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng gia đình, VF 6 được đánh giá cao ở chi phí sở hữu và sử dụng thấp. Theo đó, với lựa chọn thuê pin ưu việt, giá niêm yết của xe chỉ còn 675 triệu đồng (bản Base) và 765 triệu đồng (bản Plus), tương đương tầm giá của Seltos hay Yaris Cross.

Tuy nhiên, nhờ được hưởng chính sách 0% phí trước bạ cho xe điện cộng thêm ưu đãi cho khách hàng đặt sớm, VF 6 chỉ cần thêm 2 triệu đồng để lăn bánh tại Hà Nội.

VF 6 có số điểm áp đảo từ tỷ lệ độc giả bình chọn vì trải nghiệm sử dụng xuất sắc (Ảnh: BTC).

VF 6 cũng dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh và giúp mở rộng cơ hội sở hữu xe thuần điện cho người dùng khi có chi phí vận hành thấp. Theo tính toán, với khối pin 59,6 kWh, đi được quãng đường lên tới 399 km, chi phí vận hành trung bình cho mỗi km của VF 6 vào khoảng 1.100 đồng (đã bao gồm 1,8 triệu đồng thuê pin cho quãng đường di chuyển 3.000 km/tháng).

Vận hành mạnh mẽ và chắc chắn, trải nghiệm êm ái như xe cao cấp

VF 6 có 2 phiên bản động cơ điện mang đến sức mạnh khác nhau, cho công suất tối đa lần lượt 174 mã lực và 201 mã lực, tương ứng với momen xoắn cực đại 250 Nm và 310 Nm, vượt xa 2 ứng viên Seltos và Yaris Cross, thậm chí là hơn nhiều mẫu xe ở phân khúc C.

VF 6 là số ít mẫu xe trong phân khúc được trang bị hệ thống treo sau đa điểm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, VF 6 có khả năng dập tắt dao động tốt, thân xe vững chắc, ổn định khi vào cua cũng như khi đánh lái. Hệ thống treo trên VF 6 được nhiều người dùng mô tả là "tạo cảm giác thư giãn giống như xe cao cấp".

VF 6 cũng vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc khi được trang bị la-zăng hợp kim 5 chấu khỏe khắn với kích thước lên đến 19 inch, tôn lên vẻ ngoài thời thượng. Trong khi đó, các mẫu xe xăng trong phân khúc chỉ được trang bị la-zăng 16 - 17 inch.

Tính năng phong phú, tiện nghi đa dạng, an toàn vượt trội

Thừa hưởng "ADN công nghệ" của VinFast, ngoài những trang bị an toàn cần thiết như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, VF 6 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng hiện đại như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ phía trước - sau, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh…

Giải thưởng phản ánh những gì VF 6 thể hiện ở phân khúc B-SUV (Ảnh: BTC).

Dự kiến từ đầu năm 2024, VinFast sẽ cập nhật miễn phí thêm các tính năng ADAS khác, như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp... mang đến cho người dùng trải nghiệm lái đơn giản và an toàn hơn. Xe còn trang bị 8 túi khí trên phiên bản Plus, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng.

VF 6 được đánh giá đáng tiền hơn nhờ gói dịch vụ VF Connect với loạt tính năng thông minh như: thiết lập, theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, giải trí gia đình và văn phòng...

Thiết kế cá tính, không gian nội thất rộng hàng đầu phân khúc

VF 6 ghi điểm với nét cá tính riêng qua các đường vuốt cong được sử dụng gần như triệt để. Đội ngũ thiết kế của Torino Design sáng tạo mẫu SUV điện với triết lý thiết kế "Cặp đối lập tự nhiên", cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, mang lại những chi tiết hiện đại, tinh tế.

Định vị ở phân khúc B, tuy nhiên, thông số kỹ thuật của VF 6 ngang ngửa các dòng xe phân khúc C-SUV. Trục cơ sở lên đến 2.730 mm, dài hơn toàn bộ sản phẩm cùng phân khúc giúp VF 6 có không gian cabin rộng rãi cho người dùng, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ được nét thời trang và phong cách.

Những ưu điểm vượt trội của VF 6 đã chinh phục nhiều khách hàng Việt (Ảnh: VinFast).

Bên trong, khoang nội thất của VF 6 nhận nhiều lời khen nhờ sự tinh tế, chỉn chu từ thiết kế, mức độ hoàn thiện đến công thái học. Xe cũng sở hữu nhiều trang bị nổi bật giúp mang lại trải nghiệm thư thái, thoải mái cho người dùng, như: màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch, màn hình HUD, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc Combi 1.0…

Chính sách bảo hành và hậu mãi tốt hàng đầu thị trường

Với VF 6, người dùng có thể an tâm sử dụng dài lâu khi xe được hưởng chính sách bảo hành chính hãng khá tốt, lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm, không giới hạn số km, vượt xa mức phổ biến trên thị trường hiện nay là 3 năm hay 100.000 km. Cùng với đó là các "đặc quyền" riêng có của hãng xe Việt như: cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động 24/7, chính sách cam kết giá mua lại sau 5 năm…

Với loạt lợi thế vượt trội, VF 6 đang là mẫu xe được yêu thích hàng đầu phân khúc B-SUV. Thậm chí, mẫu xe này của VinFast có thể chinh phục những khách hàng đang tìm mua xe ở phân khúc cao hơn do giá trị sử dụng mà VF 6 mang lại ở mức tương đương trong khi chi phí bỏ ra thấp hơn rất nhiều.