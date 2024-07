3 lý do nên mua VF 5 Plus trong ngày ưu đãi cuối cùng

Mua xe đặc biệt, nhận thêm đặc quyền

Vốn có thiết kế trẻ trung, hiện đại, với việc thay đổi diện mạo mới, hiếm có mẫu xe nào trong phân khúc A sở hữu dải màu đa dạng như VF 5 Plus của VinFast. Ngoài những màu cơ bản như là xám, đỏ, xanh dương, trắng, hiện nay, khách hàng có thể lựa chọn một trong 4 màu nâng cao mới là vàng, hồng tím, xanh dương nhạt và xanh lá nhạt - những màu sắc hợp xu hướng và được nhiều người trẻ ưa thích.

Những màu sơn nổi bật được người dùng trẻ lựa chọn.

Khách hàng còn có thể tạo ra một phiên bản VF 5 Plus độc bản trên thị trường với lựa chọn màu sơn theo sở thích.

Trong các ngày 7/7-10/7, khách hàng không mất thêm chi phí chọn màu đối với VF 5 Plus, đồng thời được tặng 10 triệu đồng tiền mặt. Sau khoảng thời gian ưu đãi, người mua 4 màu nâng cao sẽ trả thêm 10 triệu đồng và màu theo ý thích là 20 triệu đồng. Điều này có nghĩa khách hàng chỉ còn chưa đầy 24 giờ để nhận khoản ưu đãi lên tới 30 triệu đồng.

Sức hút của VF 5 Plus ngày càng lớn hơn với nhiều đặc quyền cho chủ xe. Sở hữu VF 5 Plus, người dùng được sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN (đến hết 1/7/2025), gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup (đến hết 1/7/2026).

Nếu sở hữu nhà Vinhomes, chủ xe VF 5 Plus còn được gửi xe và sạc điện miễn phí ở các bãi đỗ của Vinhomes trong vòng 2 năm tới và được ưu tiên bố trí suất gửi xe nếu còn chỗ ở chung cư. Trường hợp cư dân chọn sạc tại nhà, Vingroup hỗ trợ lắp sạc tại nhà với chi phí hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng/hộ, cấp 900.000 đồng/xe/tháng chi phí sạc từ nay đến hết ngày 1/7/2026.

Chủ xe VinFast được hưởng nhiều đặc quyền.

Mua mẫu A-SUV điện vào ngày cuối của đợt mở cọc đặc biệt, anh Nguyễn Văn Bình (cư dân Vinhomes ở Bình Thạnh, TPHCM) nhận xét, với loạt ưu đãi này, VF 5 Plus vốn là mẫu xe có lợi ích kinh tế hàng đầu lại càng tiết kiệm hơn nữa cho người dùng.

"Nếu tính tổng tất cả các ưu đãi cho cư dân Vinhomes, ước tính tôi phải tiết kiệm được 150 triệu đồng từ đợt cọc này, bằng khoảng 30% giá trị xe, mà chỉ cần bỏ ra 15 triệu tiền cọc. Vì vậy, tôi phải chốt luôn, không hết thời gian ưu đãi", anh Bình chia sẻ.

Sau khi quyết định, anh Bình đã nhanh chóng liên hệ tư vấn bán hàng VinFast để đăng ký mua xe theo ưu đãi trả góp, cũng áp dụng đến hết ngày 10/7.

Nội thất rộng rãi, trang bị vượt tầm giá

Ngoài sự khác biệt về thiết kế, nhờ lợi thế ít chi tiết cơ khí, trục cơ sở lớn, VF 5 Plus tối ưu hóa cả về không gian sử dụng cho hành khách. Mẫu xe của VinFast định vị cỡ A nhưng độ thoải mái ở cả hai hàng ghế tiệm cận các mẫu SUV cỡ B.

Riêng về vận hành, VF 5 Plus được trang bị động cơ điện với công suất tối đa lên đến 134 mã lực, sức mạnh của VF 5 Plus có thể sánh ngang những mẫu xe hạng B, hạng C.

VF 5 Plus có nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ vượt tầm giá.

Là một người sử dụng xe điện thường xuyên, anh Đỗ Văn Bốn (Hà Nội) đánh giá cảm giác lái cũng như cảm giác an toàn trên VinFast VF 5 Plus khó có thể tìm thấy trên một mẫu xe hạng A nào khác ở Việt Nam. "Cảm giác lái chắc chắn, bứt tốc nhanh, phanh rất ăn, chỉ cần thao tác nhẹ đã đủ để đứng xe", anh Bốn cho biết.

VF 5 Plus được trang bị 6 túi khí bảo vệ hành khách ở cả 2 hàng ghế, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảm biến lùi và camera lùi…

Chi phí vận hành hợp lý

VF 5 Plus là mẫu xe hàng đầu về độ tiết kiệm, dù chủ xe sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ hay di chuyển với gia đình.

Anh Mạnh Dũng, một tài xế chạy xe công nghệ ở TPHCM, cho biết đã cầm lái VF 5 Plus được hơn một năm và thấy hài lòng với quyết định mua xe điện vì chi phí sạc điện giúp anh tiết kiệm khoản tiền lớn.

Theo tính toán của anh Dũng, trung bình chiếc VinFast VF 5 Plus mất khoảng 590.000 đồng cho quãng đường di chuyển 1.000 km.

Người dùng VF 5 Plus vận hành mẫu xe này với chi phí "0 đồng".

Tuy nhiên, anh Dũng cho biết với ưu đãi sạc pin miễn phí áp dụng đến hết ngày 1/7/2025, mức tiết kiệm này sẽ còn lớn hơn nữa, thậm chí hầu như không mất đồng nào để "nuôi" xe.

Riêng về chi phí bảo dưỡng sửa chữa, số tiền này theo trải nghiệm thực tế của anh là không đáng kể. Thậm chí, nếu cần thay thế phụ tùng pin, anh cũng không lo lắng với mức chi phí vừa được VinFast công bố giảm đáng kể. Nếu thay cả khối pin, giá pin hậu mãi VF 5 Plus cũng chỉ là 80 triệu đồng, bằng giá pin theo xe.

"Một ngày đi làm tôi chạy khoảng 200 km, một tháng 5.000-6.000 km, như vậy là tiết kiệm được tới 3,5 triệu đồng/tháng, một năm là hơn 40 triệu đồng. Với người chạy dịch vụ như tôi, xe điện càng chạy nhiều càng tiết kiệm", anh Mạnh Dũng nói.

Nổi bật về khả năng tiết kiệm chi phí, trang bị tiện nghi cũng như được bổ trợ bởi chính sách bán hàng hấp dẫn, giới chuyên gia đánh giá, thời điểm hiện tại, VF 5 Plus là mẫu xe đáng mua.