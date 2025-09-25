200 ô tô VinFast khởi hành xuyên Việt trong hành trình Wonder Trip 2025

Đoàn 200 ô tô VinFast với 400 thành viên từ 34 tỉnh, thành trên cả nước đang tiến về Hội An, sẵn sàng tham gia vào hành trình lịch sử Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”. Đây là sự kiện lớn với sự góp mặt của đại diện tất cả tỉnh thành và quy tụ 12 dòng ô tô VinFast.

Với hành trình lên đến cả nghìn km từ các tỉnh thành như Lào Cai, Cao Bằng ở phía Bắc hay Cà Mau ở phía Nam… nhiều chủ xe và hội nhóm VinFast đã sớm xuất phát từ vài ngày trước đó để kịp đến Hội An vào trưa 26/9. Không khí sôi nổi khắp các diễn đàn, hội nhóm.

Đơn cử như hội VinFast Nam Tây Nguyên hội quân với đoàn VinFast VF 8, 9 miền Nam tại Quy Nhơn để cùng di chuyển tiếp hướng về Hội An. Các chủ xe khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ cùng xuất phát tại Cần Thơ từ ngày 24/9.

Các hội nhóm phía Bắc sẽ đồng loạt dừng chân tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình để sạc xe cũng như nghỉ ngơi, tranh thủ thưởng thức đặc sản trên đường.

Wonder Trip 2025 quy tụ các thành viên là chủ xe VinFast từ 34 tỉnh, thành trên cả nước đã khởi hành (Ảnh: VinFast).

Không chỉ trên các cung đường, không khí nô nức của hành trình di chuyển cũng ngập tràn trên các hội nhóm và mạng xã hội. Nhiều thành viên khoe hình ảnh những chiếc ô tô VinFast rực rỡ cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp “hào khí non sông”, bon bon trên những cung đường dọc chiều dài đất nước.

Hàng trăm tấm hình, video trong thời gian di chuyển đã được các chủ xe tấp nập gửi về ban tổ chức để cùng tạo nên những thước phim sống động về một hành trình chưa từng có.

Các thành viên xuất phát từ 3 miền, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng và gặp nhau tại Hội An (Ảnh: VinFast).

Hành trình Wonder Trip 2025 thu hút 12 dòng xe điện và cả xe xăng của VinFast, từ VinFast Fadil đến Lux SA2.0, các dòng ô tô điện VF 3 đến VF 9 và cả dòng xe mới như Limo Green.

Anh Nguyễn Đức Tuấn (còn được biết tới trên mạng xã hội với tên Tora Nguyễn), đến từ Hà Nội cũng chung cảm xúc ấy khi cầm lái chiếc xe VF 9 màu cam nổi bật trong hành trình và dẫn đầu đoàn VF 9 Club.

“Tôi rất vui khi chứng kiến cộng đồng chủ xe VinFast ngày càng lớn mạnh, người dùng trong nước ngày càng ủng hộ và tin dùng xe VinFast. Ngoài chế độ hậu mãi tốt, VinFast cũng là hãng xe hiếm hoi khi có hẳn một chương trình cộng đồng để quan tâm tới đời sống tinh thần của chủ xe. Tôi tin rằng mỗi thành viên tham gia vào hành trình này đều tự hào khi là một đại diện tiêu biểu để lan tỏa thông điệp người Việt đi xe Việt”, anh nói.

Wonder Trip 2025 không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mà còn gắn kết các thành viên cộng đồng chủ xe VinFast (Ảnh: VinFast).

Trong suốt ba ngày diễn ra hành trình Wonder Trip 2025 (26-28/9), các thành viên tham gia hàng loạt hoạt động đặc sắc như cuộc thi kỹ năng lái xe với nhiều thử thách thú vị, Talkshow “Chất sống xanh” mang đến những câu chuyện chân thực từ chính các chủ xe về trải nghiệm công nghệ, lối sống bền vững và tinh thần tiên phong chuyển đổi xanh.

Các thành viên sẽ cùng nhau thể hiện lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn với hoạt động xếp hình Quốc kỳ Việt Nam và dâng hương tại Tượng đài Mẹ Thứ. Trước giờ xuất phát Wonder Trip 2025, các hội nhóm từ Bắc chí Nam cũng đã tổ chức loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng những phần quà Trung thu, dụng cụ học tập đầu năm học mới, hay gói học bổng cho trẻ em nghèo, cùng những phần quà nghĩa tình cho bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chủ xe đánh giá, chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ mà còn gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên cộng đồng chủ xe VinFast.

“Ngày thường, anh em VinFast 3 miền chủ yếu giao lưu trên môi trường online. Các sự kiện như Wonder Trip 2025 là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ và giao lưu, chia sẻ về niềm đam mê chung là xe ô tô VinFast”, anh Vi Quang Trường, đại diện cho hội VinFast Nam Tây Nguyên cho biết.