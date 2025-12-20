Xã Phúc Khánh hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Xã Phúc Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Phúc Khánh (cũ) và xã Việt Tiến. Diện tích tự nhiên của xã Phúc Khánh là 114,04ha với quy mô dân số 8.534 người.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngay sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Phúc Khánh đã ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia.

Người dân xã Phúc Khánh nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Vân Khánh).

Xã Phúc Khánh triển khai giải ngân nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, UBND xã Phúc Khánh đã kịp thời hỗ trợ cho người dân để phát triển sinh kế, ổn định đời sống, từng bước thoát nghèo.

Theo đó, xã Phúc Khánh ưu tiên triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa để giúp người dân vươn lên thoát nghèo: Trồng dâu nuôi tằm, trồng cam, nuôi cá tầm,...

Theo UBND xã Phúc khánh, kết quả thực hiện chương trình các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần giúp xã Phúc Khánh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2025.

Vân Khánh