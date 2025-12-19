Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã Phúc Khánh giảm còn 10,38%

Ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh đã hỗ trợ người dân nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo và nâng cao thu nhập. Cùng với hỗ trợ người dân tạo việc làm, xã Phúc Khánh xác định, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế rừng là giải pháp then chốt để giảm nghèo bền vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã Phúc Khánh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Người dân Phúc Khánh phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Vân Khánh).

Tính đến tháng 12/2025, giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác đạt 100 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 48 triệu đồng. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn: 23%. Diện tích rừng trồng mới đạt 20 ha; tỷ lệ che phủ rừng: 78,48%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, trong đó tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 39%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 10,38%, đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 100% kế hoạch.

Vân Khánh