Tư vấn, giới thiệu việc làm giúp phụ nữ Phúc Khánh thoát nghèo

Theo đó, UBND xã Phúc Khánh phối hợp Công ty TNHH Babeeni Việt Nam tại Lào Cai tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Công ty TNHH Babeeni Việt Nam chi nhánh Lào Cai chuyên sản xuất hàng may thêu xuất khẩu. Tại chương trình, đại diện công ty đã cung cấp tài liệu, thông tin về công ty; nhu cầu tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại công ty và làm việc bán thời gian tại nhà. Để tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho bà con nhân dân, đối với người dân Làng Nủ, công ty tư vấn chị em phụ nữ có nhu cầu đăng ký làm việc bán thời gian ngay tại nhà.

Đại diện công ty thực hành thêu sản phẩm để người lao động quan sát cách làm (Ảnh: Bích Quyên).

Vị trí công việc được công ty tuyển dụng phù hợp với phụ nữ địa phương: Thêu thủ công các họa tiết, hoa văn phục vụ cho việc hoàn thiện sản phẩm may thêu dệt quần áo xuất khẩu của công ty; có mẫu sẵn do công ty cung cấp.

Công ty sẽ tập huấn, hướng dẫn chị em phụ nữ thêu theo mẫu đúng kỹ thuật. Sau thời gian khoảng 3 tháng, chị em sẽ nhận nguyên liệu, mẫu sản phẩm và thêu hoàn thiện.

Người lao động được hưởng lương theo sản phẩm với mức lương khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình tập huấn, hướng dẫn chị em phụ nữ thực hiện thêu hoàn thiện sản phẩm, Công ty TNHH Babeeni Việt Nam tại Lào Cai sẽ có phụ cấp hàng tháng cho từng người.

Có việc làm ổn định, phù hợp với năng lực của người lao động là cơ hội giúp người dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

