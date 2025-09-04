Tỉnh Lai Châu nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo môi trường đầu tư

Tỉnh cũng tập trung vào các chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo đà bứt phá trong năm 2025.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển đầy quyết tâm của tỉnh Lai Châu. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, nhiều chủ trương quan trọng đã được ban hành và triển khai, mở ra những cơ hội mới để Lai Châu vươn lên, thu hút các nguồn lực đầu tư, thương mại và du lịch.

Hệ thống chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư hấp dẫn

Lai Châu xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tỉnh đã và đang xây dựng các chính sách ưu đãi đặc thù, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Lai Châu sẽ tập trung vào việc ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản và dược liệu quý.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã khẳng định: "Lai Châu cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, từ khâu cấp phép đến triển khai. Tỉnh sẽ chú trọng công tác đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.

Minh chứng cho nỗ lực này là các con số ấn tượng về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút được nguồn vốn đầu tư đáng kể. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cấp đăng ký thành lập mới 79 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.289,9 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ năm trước; Thành lập 10 HTX, bằng 25% kế hoạch, giảm 5 HTX so với cùng kỳ năm trước, lũy kế trên địa bàn tỉnh có 444 HTX. Quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.451 tỷ đồng; lũy kế trên địa bàn tỉnh có 310 dự án với tổng vốn đầu tư 152.105,7 tỷ đồng.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh Lai Châu đẩy mạnh, với mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Theo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025, tỉnh đặt ra các mục tiêu cụ thể: 100% các cơ quan chuyên môn được đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính; 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử.

Cụ thể hóa chủ trương này, tỉnh đã ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, y tế, giáo dục... Sự xuất hiện của các dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, tạo sự minh bạch và công bằng.

Theo đó, trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh 20.184 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ 17.237 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 2.947 hồ sơ). Trung tâm đã giải quyết và trả kết quả 18.984/20.184 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, trong đó trả đúng hạn và trước hạn đạt 99,98%.

Lai Châu chú trọng cải cách thủ tục hành chính công (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số cũng là một trong những trọng tâm, giúp Lai Châu từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế

Lai Châu nằm ở vị trí chiến lược, có đường biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tận dụng lợi thế này, tỉnh đã và đang tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế. Phát biểu tại Hội đàm trao đổi, thống nhất các nội dung thúc đẩy hợp tác, lãnh đạo tỉnh cho rằng: “Đây là cơ sở vững chắc để các địa phương hai bên triển khai các lĩnh vực hợp tác ngày càng thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước”.

Đoàn công tác Lai Châu tham dự hội đàm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu).

Năm 2025, Lai Châu tiếp tục tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch, như Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II. Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Lai Châu ước đạt 877.469 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt gần 59,5% so với Kế hoạch đề ra. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 719 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 60% so với kế hoạch năm 2025, tính hết tháng 6 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 138 cơ sở lưu trú với 2.781 phòng.

Với những chủ trương và hành động cụ thể, Lai Châu đang cho thấy sự quyết tâm cao độ để phát triển bứt phá, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.