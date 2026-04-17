Tiến độ điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Ngày 17/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và nhập dữ liệu điều tra.

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng tổ chức thực hiện cuộc điều tra, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thu thập, rà soát, cập nhật và xử lý dữ liệu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (Ảnh: BNV).

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có địa bàn rộng, điều kiện quản lý hành chính còn nhiều đặc thù. Sau sắp xếp, tỉnh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã và 10 phường; có 17 sở, ngành cấp tỉnh, 164 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 1.127 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Khối lượng cơ sở hành chính, sự nghiệp phải rà soát, kê khai lớn, trong khi nhiều đơn vị đang đồng thời thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy vậy, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ chung theo phương án điều tra của Bộ Nội vụ.

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 gồm 13 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban thường trực.

Sở Nội vụ được giao là cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập Tổ thường trực giúp việc; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch điều tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tuyển chọn quản trị hệ thống, giám sát viên cấp tỉnh phục vụ cuộc điều tra. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, tạo cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Đại diện Đoàn Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: BNV).

Một trong những kết quả nổi bật là công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai được thực hiện nghiêm túc, bao phủ toàn bộ hệ thống. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, 100% cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và 99 Ban Chỉ đạo điều tra cấp xã, phường đã ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra.

Công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, nhất là thông qua nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham gia cuộc điều tra. Đây là yếu tố quan trọng đối với một cuộc điều tra có phạm vi rộng, yêu cầu cao về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Về cấp tài khoản và nhập số liệu, Lào Cai đã hoàn thành việc cấp tài khoản cho 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn để thực hiện điều tra. Đến ngày 17/4, tổng số phiếu điều tra phải kê khai là 1.877 phiếu, gồm 646 phiếu cơ sở hành chính và 1.231 phiếu cơ sở sự nghiệp.

Toàn bộ 1.877 phiếu đã hoàn thành kê khai, đạt 100% tổng số phiếu phải kê khai. Trong đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã phê duyệt 892 phiếu, gồm 339 phiếu cơ sở hành chính và 553 phiếu cơ sở sự nghiệp, đạt 48% tổng số phiếu đã kê khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá - phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: BNV).

Kết quả này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Lào Cai trong tổ chức triển khai cuộc điều tra, nhất là trong điều kiện các đơn vị đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập, một bộ phận công chức, viên chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc hoàn thành 100% phiếu kê khai đúng tiến độ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục rà soát, làm sạch, phê duyệt và hoàn thiện dữ liệu trong các bước tiếp theo.

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra là dịp quan trọng để đánh giá thực chất tiến độ triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 tại Lào Cai; đồng thời ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, trách nhiệm.

Những kết quả bước đầu của Lào Cai góp phần vào mục tiêu chung của cuộc điều tra: Xây dựng hệ dữ liệu đầy đủ, tin cậy, phục vụ quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính, sự nghiệp trong giai đoạn mới.