Thường trực Ban Bí thư: Sắp xếp thôn phải căn cứ dân số, lịch sử, văn hóa

Ngày 5/5, tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Cẩm Tú, đã tiếp thu nhiều ý kiến, đồng thời làm rõ các định hướng lớn của Trung ương đến với cử tri.

Tiếp thu các kiến nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhất là người đứng đầu, rà soát kỹ từng kiến nghị, giải quyết dứt điểm, tránh lặp lại, đối với vấn đề phức tạp cần xây dựng lộ trình cụ thể, công khai để người dân giám sát.

Về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố để phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên Trung ương đã xác định việc sắp xếp phải rất thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm địa phương, không làm xáo trộn lớn. Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay.

Ban Bí thư sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định hướng dẫn để các địa phương làm thống nhất, đồng bộ.

Về định hướng phát triển, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đồng thời hoàn thiện cơ chế đặc thù, xác định Đà Nẵng là cực tăng trưởng, trung tâm lớn về dịch vụ, du lịch, công nghệ cao của miền Trung.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả gắn rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Kiên trì, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Về cải cách hành chính, Trung ương yêu cầu cắt giảm mạnh thủ tục, các bộ, ngành giảm trên 30%, có nơi trên 50%. Đà Nẵng cần rà soát, loại bỏ thủ tục phát sinh không cần thiết, đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và đồng bộ dữ liệu quốc gia nhằm giảm chi phí xã hội.

Đối với công tác cán bộ, ông khẳng định việc điều động, luân chuyển là chủ trương nhất quán nhằm đào tạo qua thực tiễn, song phải bảo đảm hài hòa giữa đào tạo và ổn định để phát triển, không làm gián đoạn công việc, nhất là tại các địa phương động lực.

Các địa phương lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM và các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương rất quan tâm việc lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy trình. Lấy hiệu quả công tác, uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, riêng với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Ông tin tưởng đội ngũ cán bộ thành phố sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển.